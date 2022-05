Etter en heftig ordveksling med Gilles Verdas, forlater en sint Matthew DeLormev DPMP live

Fotballfans vil garantert ha lagt merke til det, ettersom Idrissa Gueye ikke var til stede under forrige lørdags kamp mellom PSG og Montpellier. Spilleren ble homofil etter å ha blitt nektet å delta i kampen mot homofili og ha på seg en regnbuetrøye. Denne torsdagen 18. mai var det heteste emnet som ble diskutert i berøringssettet som ikke var i innlegget mitt.

Forfatteren Gilles Verdez støttet umiddelbart Idrissa Gueye. «Jeg forteller ham grunnen i navnet til hans samvittighetsfrihet, hans frihet til å uttrykke sin religion. For det blir han dyttet til hundene. Han har hat på det, kan ikke akseptere det«, erklærte han. Ord som reagerte hardt til en annen spaltist Matthieu Delormeau som fortalte ham at han var en» con *** «.Går for langt. Homofili er ikke et begrep, det er en forbrytelse. Dette er stygt. Ferdig vil jeg ikke snakke med deg lenger«, Han ropte.

Gilles Verdez anklaget senere Matthieu Delormeau for å spre hat. «Dette er latterlig. Han støtter ikke homofili. Liverpool har et stort antall spillere, muslimske spillere, som ikke får spille. Dette er ikke en svindel der ute. De har rett til ikke å vise noen symboler som krenker deres religionsfrihet og samvittighet. Du ønsker ikke å bli frustrert hvis du ikke kan få den riktige banen, så invester i en god capo. Han svarte for å forsvare seg før han ble avbrutt av en enda mer sint spaltist. Den svært anspente ordvekslingen fortsatte helt til Cyril Hanona ble involvert ved å legge bensin på bålet.

Faktisk leste programlederen en tweet som ble delt av en observatør om saken. «Matthieu Delormeau forstår at respekt for homofile er én ting, å støtte deres sak er en annen … » Matthieu Delormeau fortalte senere sjefen sin at han bare leste tweetene han var enig med Gilles Verdez. En anklage om at Cyril skjøvet Hanuna til side. «Du dro, du ble sint, du forklarte ikke hva du tenkte. Du var så dårlig. I stedet for å forklare deg, fornærmet du Gilles«, fortalte han henne. Dette var en ugyldig kommentar til Matthieu Delormeau, som deretter fjernet mikrofonen og skyndte seg ut av settet.