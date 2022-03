Etter en måned med konflikt i Ukraina, kan vi snakke om russernes nederlag?

I følge Yannick Quéau, direktør for GRIP, er alle tre toppmøtene en påminnelse om det grunnleggende til de allierte: «en påminnelse om solidaritet, en vilje til å støtte Ukraina og ikke å være direkte involvert», sier han.

Det er sant at europeere sjelden kan se enhet. Imidlertid er kortet til den russiske embargoen, det virkelige våpenet for økonomisk katastrofe som kan ha en betydelig innvirkning, ennå ikke stemplet. Spesielt er andelen russisk gass som eksporteres til Europa nærmest avhengig av mange land: «Ikke alle europeiske soldater er i samme risiko», påpeker gjesten.

En måned lang krig i Ukraina

Amerikansk etterretning sier at Russlands tap er relativt høye. Dette er imidlertid en kommunikasjonskrig. Ifølge Yannick Quéau kan disse fakta virke objektivt beviste, men de ukrainske ofrene er bevisst skjult uten å undergrave moralen til ukrainske tropper og allierte.

Når det gjelder atomtrusselen om konflikt, sier ekspert relativitetsteori: «Det må tas på alvor, men måles, veies. Dødfallet tar risikoen med atomkraft, men det er ikke umåtelig,» lover han.

En måned etter invasjonen, kan vi snakke om russernes nederlag? Ifølge statsviter Tangui Stui er dette en feil. «Jeg tror vi må være forsiktige. Vi tar pålydende alt som kommer fra ukrainsk side. Men vi har egentlig ingen reelle tilbakemeldinger fra feltet,» knipset han.

Mot en fremtidig felles europeisk hær?

Ofte referert til, er det snakk om et felles europeisk forsvar igjen med tanke på den siste tidens hendelser i Ukraina. Yannick Quéaus problem er at europeiske nasjoner i lang tid ikke stolte på hverandre: «Det er fundamentalt forskjellige syn på bruk av makt. Imidlertid er det en bevissthet: «Som individer kan nasjoner ikke gjøre noe av denne typen. Miljø , forklarer han.

En kommentar delt av Tangy Stuye: «Personlig ser jeg ikke dette europeiske forsvaret i aksjon.

Kina ukjent i denne konflikten

Kina befinner seg i en subtil posisjon. Hun kan egentlig ikke forlate sin russiske allierte. NATO har gjort det klart at sanksjonene vil reduseres dersom Xi Jinping støtter Russland i konflikten. For direktøren for GRIP ville det å isolere den kinesiske økonomien være mer komplekst: «Vi snakker om verdens ledende økonomier innen 2040-2045.