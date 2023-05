Etter en ulykke blir Melanie lamslått av forsikringskravet sitt: «Jeg har aldri hørt om det.»

Melanie ble overrasket over forsikringskravene om refusjon for tanken med gass hun fylte opp rett før ulykken.

For testsaker krever loven at offeret reduserer skadene sine. «Jeg fikk et eksempel på en vannlekkasje. Hvis det skjer, må jeg kutte vanntilførselen og sørge for å «stoppe blødningen».» sier varsleren vår. Så Melanie har rett til å suge på seg.

Nysgjerrig ringer hun opphuggingen der hun la bilen sin. «De fortalte meg at de aldri hadde hørt om denne typen tilnærming og at det var for dyrt. Jeg ble fortalt 3 eller 4000 euro.«

«Her kan du finne en balanse mellom kostnaden for en full tank med gass og hvor mye det koster en mekaniker å pumpe tanken.«, analyserer Lisa Mailleux, talskvinne for Consumers Union.»Hvis kostnaden for tanking er lavere enn garasjekostnaden, er det bedre å refundere bensinen direkte. Men hvis det er omvendt, er det bedre å refundere mekanikeren. Men hvis den billigere bensinprisen, vil forsikringsselskapet definitivt be deg om å bevise hvor mange kilometer du har kjørt osv. Det kan være svært vanskelig for offeret å forsvare seg mot alt dette«, innrømmer hun.

Det er mye forfall

For Azuralia, en profesjonell forsikringsforening, er situasjonen annerledes. «Dersom et kjøretøy blir skrotet, regnes det som et videresolgt skrot. Vraket er alt inkludert drivstoff, så ingen ekstra kompensasjon på dette nivået«, forklarer talsperson Nevt de Girmancy.

Drivstoff kan ikke gjenvinnes under denne beskrivelsen fordi det anses som en del av bilen. Dessuten kan ikke alle originale deler av et skadet kjøretøy gjenopprettes. Kun tilbehør som sykkelstativ eller takboks kan returneres til eieren før de ødelagte delene kan restaureres.