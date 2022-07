Etter Erling Brod Holland promoterte Molte sitt nye talent David Datro Fofana.

Hva skjer etter denne annonsen?

Som en jernbane kan fotball skjule en spillers beste evne bak en annen. Erling Brod Holland eksploderte med mugg i 2018-sesongen Før han knuser alt i Salzburg og Dortmund, har Molte utvilsomt sitt nye vidunder med David Tadrow Fobana. Dannet på siden av Abidjan City, signerte det ivorianske fenomenet for Molde i februar 2020 og flere klubber har posisjonert seg. Som vi avslørte for deg på den tidenDen allsidige spissen, som er i stand til å spille foran eller på vingene, har fanget øynene til belgiske og nederlandske klubber, men har tiltrukket seg oppmerksomheten til tre Ligue 1-lag. Det var sinne blant dem, men utvekslingen gikk ikke gjennom, da David Tadrow valgte Fobana Molte. Han er signert til desember 2024.

I et intervju NordiskHan gjentok dette valget: «Først likte jeg virkelig det Anchors tilbød meg. Men Molde er en skikkelig attraksjon for meg. Jeg har vært det før i det siste, og måten jeg ble mottatt på endret mening og det vendte hjertet mitt mot Molte-laget. Som en fisk i vannet ble ivorianeren kalt opp til november 2020-utvalget, ennå ikke 18 år gammel. Faktisk, før han kom til Norge, kom David Datro Fobana ut av en hel sesong med AFAD, hvor han var på lån, med 6 mål og 5 innrømmelser. Langsomt integrert med staben, hadde han en veldig imponerende 2021-sesong med 3 mål og 3 assists på 26 kamper, hvor han hovedsakelig fungerte som innbytter. Situasjonen fortsatte imidlertid å utvikle seg til hans fordel.

I fotsporene til Erling Brod Holland?

Holder David Tadro Fobana har tråkket vann i nesten to måneder siden sesongstart. Det er enkelt, han har 8 mål og 3 assist på de siste 10 kampene i alle konkurranser, inkludert en flott prestasjon med et mål og en assist mot Bodø/Glimt (3-1). Denne søndagen, 10. juli, mot Tromsø (5-1), postet han sin mest suksessrike kamp med en dobbel og et tilbud som gjorde at Molde kunne overta Lillestrøm om mesterskapsledelsen. 19-åringen overrasket verden, det samme gjorde motstanderen Ruben Yttergaard Jensen. «Det er Fofana…jeg vet ikke hvordan de fant ham, men han er veldig sterk. Jeg tror det burde være en av de beste i Elitzerien (Norge T1)» slapp han? Discovery +. Treneren hans Erling Mo ble også overrasket: «Du ser at gutten har et enormt potensial med ballen. Vi har allerede sett på trening hva han gjør i det målet, men vi må jobbe med å bygge ham opp fra ballen. Vi er på rett vei. Alt kreditt til ham.»

Erling Mo, som har vært Molte-trener siden april 2019, var midlertidig og assistenttrener for en viss Ole Gunnar Solskjær før han flyttet til Manchester United. Så han hadde Erling Brat Holland under kommando. Selv om profilene er forskjellige, innser den 51 år gamle teknikeren at det er noen likheter. Det er vanskelig å trekke linjer mellom slike to spillere. De er to forskjellige mennesker. Fobana kom til oss veldig ung og hun brukte mye tid på å bli kjent med seg selv i fotball og alt annet. Det viser mer og mer fremgang. Erling var litt sånn. Nå som Phobana brukte hun tid på å bygge sin kropp og personlighet. Akkurat der ser jeg noen likheter med det han forklarte TV2.

David Datro Fobana ble inspirert av Didier Drogba

Hvis parallellen er noe å gå etter, mener Erling Moe at David Tadro Fofana ikke bør holde noe tilbake og fortsette å jobbe slik han gjør nå. Forklarer at den unge 19 år gamle ivorianeren ikke har noe hastverk: «Vi har sett at det meste er mulig når du spiller mot Molde. Erling er klar for Manchester City, hvorfor ikke? Så lenge han jobber hardt i hverdagen og ønsker å forbedre seg hver dag, er det et ganske realistisk mål, men også i Molde har han fortsatt mye å bevise. Han kan kjempe på et godt nivå. La oss se hvor det går. Jeg tror ikke vi skal begynne å promotere Chelsea, Barcelona og andre.»

Sentrale interessenter er urørlige og ønsker å fortsette å gjøre inntrykk. Med 6 ligamål er han to bak Wetten Berisha (Viking), Allion Ndour (Haugesund) og Amahl Pellegrini (Boto/Klimt) på mesterskapsscorerrangeringen. David Datro Fobana vil ha mye å gjøre denne sesongen da de ser ut til å etablere seg som troverdige outsidere og forberede seg på å møte Molde i den andre kvalifiseringsrunden i Europa League. Vinner av norgescupen forrige sesong og sikter på en nasjonal tittel på denne treningen, han har ikke mistet meningen med livet av syne. «Chelsea har vært favorittklubben min siden jeg var ung. Drogba spilte der, så de var alltid klubben min. Så dette er drømmen min» Han forklarte TV2. Ambisiøs og vellykket, David Tadro Fobana ønsker for tiden alle velkommen i midnattssolens land.