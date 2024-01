Etter et historisk oppdrag sier NASA farvel til helikopteret sitt på Mars

Dette er slutten på et oppdrag som har overgått alle forventninger: etter nesten tre år på Mars vil det lille Ingenuity-helikopteret ikke lenger fly på den røde planeten, på grunn av et problem som oppsto under dets 72. flyging, kunngjorde NASA torsdag. .

«Det oppfinnsomhet har oppnådd er langt utover det vi trodde var mulig,» sa NASA-sjef Bill Nelson i en video. Helikopteret «banet vei for fremtidige flyvninger i vårt solsystem.»

I 2021 ble Ingenuity den første drevne enheten som flyr på en annen planet. På denne måten demonstrerte han at det var mulig å fly i Mars-luft, med en tetthet tilsvarende bare 1 % av jordens atmosfære.

Opprinnelig skulle helikopteret kun ta av fem ganger, men på grunn av svært gode ytelser ble oppdraget forlenget til i dag.

Ulykken skjedde forrige uke under flight 72. Helikopteret hadde nådd en høyde på 12 meter, men kort tid før landing ble kommunikasjonen plutselig avbrutt.

Den kunne endelig gjenopprettes dagen etter, men NASA-teamene var i stand til å se «skade» på bildene som ble gjenfunnet noen dager senere.

Et fotografi tatt av selve helikopteret ble publisert torsdag som viser skyggen av et av de skadede rotorbladene.

«Omtrent 25 %» av bladet mangler, sa Teddy Tzanetos, oppdragsleder ved NASAs Jet Propulsion Laboratory, på en pressekonferanse.

«Vi får kanskje aldri vite» hva som skjedde, på grunn av det midlertidige tapet av dataoverføring på slutten av den siste flyturen, understreket han. «Men vår tekniske vurdering får oss til å tro at et blad traff overflaten til Mars under nedstigningen.»

Helikopteret har derfor ikke lenger den skyvekraften som er nødvendig for å fly. Årsaken til kommunikasjonsavbruddet er fortsatt under etterforskning, men kan ha sammenheng med selve påvirkningen, ifølge Tzanetos.

Han sa at andre kniver sannsynligvis var skadet, noe NASA-teamene fortsatt prøver å bekrefte.

Allerede under sin 71. flytur måtte Ingenuity nødlande, meldte romfartsorganisasjonen. Den opererte da i vanskelig terreng fordi den ikke hadde mye avlastning, en utfordring for det autonome navigasjonssystemet, som var avhengig av referansepunkter i terrenget.

Fly nummer 72, planlagt som kortvarig, ble gjennomført under samme forhold.

– Utforsker –

Langt fra å være trist, gjorde kunngjøringen det mulig å hilse på alle maskinens prestasjoner.

«Oppfinnsomhet har fullstendig knust vårt utforskningsparadigme, og tilført en ny luftdimensjon,» sa Lori Glaze, NASAs direktør for planetariske vitenskaper.

Helikopteret veide bare 1,8 kg og så mer ut som en stor drone.

Totalt reiste den rundt 17 kilometer og fløy i 24 meters høyde. Den akkumulerte flytiden utgjør mer enn to timer.

Den ankom Mars i februar 2021, med Perseverance-roveren, hvis oppgave er å lete etter spor etter eldgammelt mikrobielt liv på Mars.

Oppfinnsomhet var dermed i stand til å spille rollen som luftspeider for å hjelpe sin ledsager på hjul.

Sistnevnte er for øyeblikket «for langt unna» til å forsøke å besøke helikopteret og fotografere det på nært hold, uttalte NASA.

Siden roveren fungerer som et relé for å overføre data mellom Ingenuity og Jorden, vil kommunikasjonen med helikopteret gå tapt når Perseverance fortsetter sin reise.

Levetiden til Ingenuity er bemerkelsesverdig, spesielt vel vitende om at den måtte overleve de iskalde marsnettene ved å varme seg selv opp takket være solcellepaneler som ladet batteriene i løpet av dagen.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen jobber allerede med et annet flygende maskinprosjekt, innenfor rammen av Dragonfly-oppdraget, denne gangen med destinasjonen Titan, Saturns største måne.

Helikoptre kan også hjelpe menneskelig utforskning av Mars i fremtiden, sa Teddy Tzanetos: «Ingen burde bli overrasket hvis de første astronautene, den første kvinnen og den første mannen på overflaten i fremtiden er omgitt av en flåte av fly, som fanger disse scener.»