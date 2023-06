«Etter festen», bilder og alkohol: Rammsteins sanger er mistenkt for å være i hjertet av et sexjaktsystem

Påstander fra flere kvinner i tysk presse de siste dagene anses av myndighetene som alvorlige nok til å kreve at konsertarrangører beskytter publikum.

Med sikte på verdens største albumselgende tysktalende gruppe, kan mistankene markere «slutten på showet» for den trykkende industrimetallgruppen, spår Süddeutsche Zeitung, en av avisene bak avsløringene.

Saken startet i slutten av mai med vitneforklaringen til en 24 år gammel irsk kvinne som anklaget gruppens sanger og låtskriver Till Lindeman for å ha dopet og overfalt henne seksuelt etter en konsert i Litauen samme måned.

«Panikk!»

Dette vitnesbyrdet fremkalte ordene fra andre unge kvinner, som alle beskrev mer eller mindre den samme scenen.

Grupper ble oppdaget, filmet eller fotografert på de fremste rekkene av konserter slik at Lindemann kunne gjøre sitt bud, før noen av dem ble invitert backstage til fester. Noen skal ha blitt dopet før de ble angrepet av den 60 år gamle sangeren.

Gruppen avviser på det sterkeste anklagene, samtidig som de sier at den «tar dem veldig alvorlig».

«På konsertene våre er det viktig for oss at (fansen) føler seg komfortable og trygge før og etter scenen, heter det i en uttalelse lagt ut på Instagram.

Gruppens assistent, Alena Makeeva, foreslo de unge kvinnene å bli med i gruppen backstage. Kvinnen, som har russisk statsborgerskap, har blitt ekskludert fra gruppens følge, meldte ukebladet Die Welt tirsdag.

I en 30-minutters video sa Makewa at en 21 år gammel tysk YouTuber, Kayla Schicks, henvendte seg til henne på en konsert i 2022 med en venn som inviterte dem til en «fest».

Han ble ført til et rom som angivelig inneholdt et dusin kvinner og angivelig oppfordret til å drikke alkohol etter at sikkerhetsagenter konfiskerte mobiltelefoner.

«Plutselig skjønte jeg: Jeg er et seksuelt objekt der. Panikk!», klarte den unge kvinnen til slutt å forlate stedet.

Stilt overfor disse påstandene krevde den tyske regjeringen beskyttelsestiltak for Rammsteins kvinnelige offentlighet.

– Spesielt unge mennesker må beskyttes bedre mot angrep, sier den tyske familieministeren og miljøverneren Lisa Bass til AFP.

Ministeren foreslår å opprette sikkerhetssoner for kvinner spesielt under konserter og lag som kan gripe inn i saker om seksuelle overgrep.

Vi må diskutere sikkerhetstiltak «raskt og bestemt», spør statsråden og legger til at «en seriøs debatt om artisters og arrangørers ansvar vil komme fansen deres til gode».

Pyroteknikk og triggere

Fire utsolgte Rammstein-konserter er planlagt denne uken på Olympiastadion i München. Området foran sangerscenen («Row Zero») der de unge kvinnene blir sett vil bli fjernet.

– Arrangøren informerte oss i går om at det ikke vil være noen Row Zero- eller aftershow-fest i huset, sa stadiontalsmann Tobias Koehler til AFP.

Gruppen, grunnlagt i 1994 av musikere fra det tidligere DDR og erfarne i provokasjoner i sine klipp, bør opptre spesielt i Frankrike, Italia, Sveits eller Sverige, Belgia, Nederland, Polen og Østerrike de kommende ukene.

Rammstein – hvis navn refererer til luftkatastrofen i 1988 med samme navn på en amerikansk base – er verdens mest populære tysktalende gruppe.

Han er kjent for sine spektakulære opptredener med mye pyroteknikk på scenen og sin smak for provokasjon, noe som allerede har gitt ham anklager om nærhet til nazistenes ideologi, som allerede har blitt sterkt avvist av musikere.

I mars 2019 utløste gruppen voldelig kritikk etter å ha sendt en video der medlemmene så ut til å være fanger i en konsentrasjonsleir.