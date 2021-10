Etter flere års venting har den første Bitcoin ETF (BTC) blitt lisensiert i USA

Den første Bitcoin ETF i USA

Det har endelig skjedd. Etter mer enn 8 års advokatvirksomhet fra kryptovalutaindustrien, Securities and Exchange Commission (SEC) har gitt grønt lys til meg Bitcoin (BTC) Trading Fund (ETF).

Disse midlene, mer kjent som engelske børshandlede fond, tilsvarer indeksfond som … Andeler kan selges eller kjøpes direkte på børsen. ETF gir investorer muligheten til å få tilgang til BTC -markedet gjennom en tradisjonell meglerkonto, uten de potensielle tekniske hindringene for adgang eller risikoen for å eie eller overføre BTC direkte.

ProShares ‘ETF, basert på Bitcoin futures, bør den inkluderes på mandag i tilfelle det ikke skjedde noen regulatorisk intervensjon i siste liten.

Selskapet leverte prospektet Endring som indikerer intensjon om lansering Fond 18. oktober under symbolet BITO. Spillere i denne sektoren har ventet på at en Bitcoin-basert ETF skal valideres i USA i flere år.

ETF basert på futures

Den amerikanske regulatoren tillot opprettelse av en Bitcoin ETF, men det er ikke et Bitcoin-indeksert fond, slik de fleste spillere ønsket. I stedet godkjente byrået en ETF på BTC -futures.

Dette betyr at det nye fondet, som tilbys av ProShares, ikke vil tilby garanterte aksjer, Men handlingene knyttet til et parti kontrakter for å kjøpe bitcoin i fremtiden.

Gary Gensler, styreleder i Saudi Electricity Company, sa at han tror at futures -produkter gir Bedre beskyttelse for investorer på grunn av lovene som styrer dem.

Flere ETF -bestillinger, denne gangen basert på spotmarkedet, vurderes av SEC. Regulatoren utsatte nylig avgjørelsen om VanEcks Bitcoin ETF til 14. november. I sine tidligere utgaver, Securities and Exchange Commission har lenge tatt opp bekymringer om svindel i bitcoin spotmarkedet.

