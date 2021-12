Etter hvert som antallet infeksjoner fra regjeringen-19 øker, reduserer USA lengden på isolasjonen.

Amerikanske helsemyndigheter halverte mandag den anbefalte isolasjonstiden for positive individer for Govt-19, og ba president Joe Biden om å “ikke underkaste seg dette.”Panikk“Til tross for den kraftige økningen i daglig forurensning på grunn av Omigron-varianten.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sier at isolasjonsperioden for asymptomatiske individer vil reduseres fra ti til fem dager og for ikke-vaksinerte kontakttilfeller fra 14 til fem dager.

Det ledende helsebyrået i USA anbefaler å bruke maske i fem dager etter isolasjon, mens fullvaksinerte kontakttilfeller ikke trenger å være selvisolert.

De fleste infeksjoner oppstår to dager før og tre dager etter at symptomene dukker opp, sa tjenestemenn i en uttalelse.

Omigran-varianten, som er mer smittsom, men gir mindre alvorlige symptomer, er nå flertallet i USA, og antallet tilfeller øker drastisk.

I følge New York Times ble det rapportert om 214 499 nye tilfeller søndag, en økning på 83 % i løpet av gjennomsnittlig 14 dager, og landet nærmer seg den daglige rekorden på 251 232 positive tilfeller i januar 2021.

“Vi så ingen økning i antall sykehusinnleggelser da det var flere vaksiner og tredje doser“Mer enn noen gang ville 72 % av befolkningen ha fått minst én injeksjon,” sa presidenten.

Men noen sykehus i landet “Utgått med tanke på utstyr og personell«Med økningen i antall sykehusinnleggelser er det fortsatt et stort antall personer som ikke er vaksinert.