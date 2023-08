Etter kysset, den obskøne gesten: Rubiales-kontroversen ser ut til å være en statssak i Spania (VIDEO)

Det var ikke et minutt med fred for Spanias verdensmestere. Det er en kontrovers på baksiden av spillerne som vant finalen mot England. Spørsmål: Et kyss fra forbundspresident Luis Rubiales til Jennifer Hermozo.

Etter denne handlingen gikk spilleren med på «ikke verdsatt» Live på sosiale nettverk. Før han går tilbake til sin rapport i samråd med forbundet. Hun forklarte det» En rent spontan gjensidig gest på grunn av den enorme gleden som kommer av å vinne verdenscupen. Presidenten og jeg har et godt forhold, hans oppførsel med oss ​​alle er perfekt og det er en naturlig gest av hengivenhet og takknemlighet.

Spansk konføderasjonspresidents gest mot spilleren etter VM-finalen kontroversiell: «Jeg liker det ikke» (VIDEO)

Siden denne episoden har oppførselen til presidenten i det spanske fotballforbundet blitt gransket fra alle kanter. Mens Rubiales ba om unnskyldning, fanget en annen video oppmerksomheten hans. På det spanske reisemålet sees han holde kjønnsorganene sine under feiringen. Det er noen få meter fra Spanias dronning Letizia og datteren Sofia. Upassende bevegelser som ikke er morsomme i Spania, ser det ut til, er en statssak.

Spesielt møtte han hele delegasjonen tirsdag, sammen med avtroppende statsminister Pedro Sanchez. Overfor media sparte han ikke lederen for RFEF. «Spillerne gjorde alt for å vinne, men det var oppførsel som Mr. Rubiales, som minner oss om at det fortsatt er en lang vei å gå.»Han startet.

Pedro Sánchez fortsatte å presse presidenten. «Det vi så var uakseptabelt. Mr. Rubiales» unnskyldning er ikke nok. Selv de er ikke nok. Han må fortsette å ta skritt for å rette opp situasjonen.

Er det å slutte den eneste løsningen? «Det tilhører ikke den føderale regjeringen. Han blir valgt og avskjediget av sine allierte. Men denne oppførselen passer ikke til oppfatningen til flertallet av spanjolene. Hans unnskyldning er ikke nok, han må være tydelig og sterk.

Det virkelige problemet ligger et annet sted: igjen, vi snakker mer om emnet enn suksessen til kvinnelaget. Den avtroppende statsministeren husket umiddelbart. «Jeg vil at vi skal beholde den gode siden av ting, for det å være verdensmester viser at vi har flotte idrettskvinner og at kvinnefotballen er sterkere, mer støttet og mer anerkjent.Han fullførte.

Olga Carmona: «Den beste og verste dagen i mitt liv»

Denne mandagskvelden reiste heltinnene hjem. Olga Carmona snakket om denne historiske seieren i en gripende tale dedikert til faren hennes, som døde før VM-finalen. «Det var en spesiell dag for Spania, men en veldig vanskelig dag for meg., sa Olga Carmona under en hyllest foran 20 000 mennesker i Madrid. «Det var den beste og verste dagen i mitt liv. Men jeg er veldig glad for at jeg har klart å bringe lykke til dette landet.«

Faren til Olga døde sist fredag ​​etter å ha lidd av kreft siden i fjor. Hennes venner og familie vil ikke fortelle henne nyhetene, slik at hun kan fokusere på den største begivenheten i karrieren. Moren hans, også kalt Olga, og brødrene hans ankom Sydney på lørdag for å se finalen på Stadium Australia en dag senere. En fullstendig folkehelt, hun scoret kampens eneste mål … før farens død ble informert av familiemedlemmer.

Det spanske fotballforbundet er dypt trist over faren til Olga Carmona. «Vi sender våre dyptfølte kondolanser til Olga og hennes familie i denne tiden med dyp smerte. Vi elsker deg, Olga, du vil alltid være en del av spansk fotballhistorie.