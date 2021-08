Etter lanseringen av sikkerhetsbilen i sikkerhetsregnet under det belgiske GB -flagget

Etter å ha kvalifisert seg til lørdagens regn, fortsatte kraftig regn utover søndag morgen, noe som skapte forræderiske forhold da sjåførene fullførte sine etapper – med Sergio Perez krasjer i Les Comps på vei til scenen, og slår ham ut av løpet.

Løpskontrollen ble kunngjort like før planlagt start på løpet klokken 1500 lokal tid på spaet, med formasjonsfeller som fant sted bak sikkerhetsbilen, og til slutt kom ut av den planlagte løpsdistansen.

Men 1525 bestemte seg for å utsette operasjonene de første 10 minuttene før de presset på med å lage lokal tid.

Sikkerhetsbilen ledet feltet til brettene den skapte den gangen, men de fleste sjåførene rapporterte raskt dårlig sikt og mangel på grep når de fulgte andre biler.

I løpet av den tredje runden bak sikkerhetsbilen ble startprosessen for løpskontroll stoppet, og løpet ble erklært som et rødt flagg, noe som resulterte i at alle biler kom tilbake til gropene.

Max Verstappen antydet bare at forholdene var riktige for sjåføren, men det var ingen spray å forholde seg til da han bare fulgte sikkerhetsbilen.

Lando Norris, George Russell, Louis Hamilton og Antonio Giovinci hørte om vannplaning og dårlig sikt i verdensmateren og syntes det var vanskelig å se røde lys i bilene foran dem.

McLarens Daniel Ricciardo -lag tok det røde flagget for racing på radioen og sa at det var en “perfekt samtale” da Hamilton sa at det regnet i hjelmen hans.

I skrivende stund ble racingdistansen redusert til 43 runder fordi to fulle formasjonsrunder ble fullført, hvorav den ene beregner den vanlige formasjonsrunden, og den andre kommer ut av 44-runder.

I henhold til de oppdaterte reglene for 2021 har løp et tre timers vindu der de må fullføres fra starten, dvs. innen 1825 lokal tid i Belgia.