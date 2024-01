Abdikasjon er mote i moderne monarkier: med storhertug John i Luxembourg, dronning Beatrix i Nederland, Juan Carlos i Spania, keiser Akihito i Japan, og sist Margaret II i Danmark, og ikke å glemme pave Benedikt XVIs abdikasjon i 2013. Med sine 86, kan Norges Harald være neste på listen?

Dronning Margrethes abdikasjon i Danmark snøballer inn i skandinaviske monarkier? Kunne den norske monarken, som har sittet på tronen siden januar 1991, følge i søsterens fotspor? Ingen visste at Harald V hadde gjentatte helseproblemer. Allerede for 20 år siden, i desember 2003, ble han gjennomgått en stor operasjon etter blærekreft. I mars 2005 måtte han få installert en kunstig ventil for å kompensere for aortastenose. Siden 2017 har han vært på kontinuerlige sykehusopphold, lidd av gjentatte luftveisinfeksjoner, men ingen av alvorlig alvorlighetsgrad. Til slutt, i januar 2021, ble han operert i leddbåndet i høyre kne. Under rekonvalesensen ble hans privilegier overtatt av kronprins Haakon, som i økende grad erstattet faren. Harald V ville imidlertid på ingen måte vurdere pensjonisttilværelsen, som han rett ut forklarte i et fremtredende intervju i 2019. Dagens Naringsliv : «Jeg lånte Sammendrag Jeg tror det vil vare livet ut. Det er så enkelt.»

Grunnloven av 1905 ga ikke uttrykkelig mulighet for fratredelse

Det er sant at grunnloven av 1905, selv om ingen bestemmelse kunne tvinge en monark til å beholde sin kongelige verdighet, ikke uttrykkelig ga mulighet for abdikasjon. Uansett døde begge Harald Vs forgjengere på tronen. Under den tyske okkupasjonen av Norge i 1940 ble hennes bestefar Haakon VII landsforvist med sin regjering i England, og nektet å underkaste seg Hitler, som ønsket å tvinge ham til å abdisere kronen. I en tale til BBC i London 8. juli avviste han parlamentets nåler under nazistenes hæl, og skrøt av dets legitimitet i møte med «en tvangsmakt utøvet av en utenlandsk militær okkupasjon». Monogrammet «H7» blir dermed et symbol på motstand. Hawken VII fikk hjerneslag 29. juni 1955 og brakk lårbeinet noen måneder senere. Tvunget til å bevege seg rundt i rullestol og dypt deprimert nektet han å møte opp i offentligheten, og 21. september 1957 abdiserte ikke faren og overlot herredømmet til sønnen, Olav V.

Les mer >> Harald V og Margrethe II, søskenbarn gjenforent i København

En lignende situasjon vil oppstå igjen etter omtrent tretti år. Den 31. mai 1990 abdiserte Olav V, som hadde fått hjerneslag, for å overlate styret til sønnen Harald, men ble formelt i embetet til han døde av et hjerteinfarkt 17. januar. Statsekspert Dove Thalesen bekrefter slike presedenser på nettstedet Netavisen.No : «Som jeg kjenner kongen og tolker ham som en person, er det å være konge noe han ble født til å gjøre, og noe han er. Enten er han konge eller så er han død, og han er veldig tydelig på det!» Historikeren Ole-Jorgen Schulsrud-Hansen, konsulent i TV 2-kanalen, sa på sin side at Harald V til tross for sin alder «var en av Skandinavias mest hardtarbeidende konger. Spør deg selv hvor mange ganger hvert 86. år. A 100 % arbeidende gammel mann ville vært sykemeldt.

«Vent til slutten»

Under nyttårstalen ga Harald V ingen indikasjoner på at han hadde tenkt å gi fra seg rollen i fremtiden. «Kongen vil når som helst gå av dersom han føler at han ikke kan oppfylle sine plikter til beste for Norge og folket», fortsetter Dove Thalesen. «Det er dyp respekt for den personen, vår konge er en veldig populær konge, veldig godt likt, og han jobber hver dag. Så jeg tror ikke det vil skje.» Så forvent en jevn overgang i Oslo slik det skjedde i Monaco. «To ganger da jeg opplevde troneskifte, husket Harald V i sitt intervju i 2019, at kongen ble arrestert for sykdom i halvannet år, og så ble kronprinsen regent og besteg tronen. Det har blitt en tradisjon. Landet må overleve til slutten.» [to the bitter end, expression proverbiale, en anglais dans le texte].