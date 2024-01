Etter Match og Smatch er det tatt en beslutning om Kora Hypermarket: her er hva som er planlagt for arbeiderne

Fagforeninger og butikkledelsen i Kora Hypermarket kom til enighet i midten av desember om reduksjoner i arbeidsstyrken og opprettelsen av en ny arbeidsorganisasjon, fikk vi vite fra CNE torsdag. Bekreftende informasjon fra L-Post, fast representant for Christian Union Elizabeth LoVecchio sa at av de 2000 arbeiderne som jobber i de syv butikkene og hovedkvarteret, vil 253 heltidsansatte bli avskaffet innen fire år.

«Vi forhandlet da vi var desperate fordi ledelsen løftet spøkelset for konkurs,» forklarer LoVecchio. Fra februar og over fire år reduseres arbeidsstokken gradvis. Det forventes ingen permitteringer. Det skal forhandles om førtidspensjonering samt planer om å redusere arbeidstiden. Totalt forventes 253 årsverk (årsverk) å forsvinne.

Siden Louis Delhaize-konsernets beslutning om å avhende sine Smatch- og Match-butikker, har fagforeningene ment at konsernets ledelse ikke vil være fornøyd med status quo for datterselskapet Cora Hypermarket. Styremedlemmene beholder imidlertid ønsket om å fortsette driften av de syv varemerkene, på visse vilkår som ble presentert for de ansattes representanter ved utgangen av 2023.

Fordelingen varierer avhengig av hvilke av de syv supermarkedene (Anderlecht, Chatelinoux, Horno, La Louviere, Missancy, Rocourt og Wolloy-Saint-Lambert) og hovedkvarteret i Hibiné som også er involvert. «Selv om vi prøvde å opprettholde en felles base, ble forhandlingene ofte gjort lokalt, noe som gjør at vi frykter at ledelsen kanskje vil selge det ene eller det andre merket. Men de sier de ønsker å fortsette å drive merket.» Alle butikker,» fortsetter den evigvarende CNE. Nesten alle disse supermarkedene går med tap, med et samlet tap anslått til 15 millioner euro per år, ifølge L-Post.

«Men konsernet har også kjøpesentre rundt supermarkeder. Så lenge alle forblir lønnsomme, vil ledelsen fortsette å investere,» håper Elizabeth LoVecchio. Sistnevnte forklarer nedgangen til supermarkeder med en endring i forbrukermentalitet. «Vi så dette spesielt med Makro, der konseptet «alt under ett tak» ikke lenger fungerer.»

Til tross for deres tynne handlingsrom, har fagforeningene vært i stand til å forsvare noen av arbeidernes «ukrysselige linjer» som sykepenger, måltidskuponger og ulovlige feriedager. De ansatte får imidlertid ikke lønn i pausen.