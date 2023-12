Etter Muriel Robin forlot Pierre Palmet (55 år) en annen stor stjerne: «Det er bare…

Av Elsa Girard-Bassett | Internett-journalist

Selv om den etterlengtede rettssaken mot Pierre Palmade er berammet til 2024, forblir komikeren edru etter den alvorlige ulykken han forårsaket under påvirkning av alkohol og flere rusmidler. Og mens noen offentlige personer har vært lojale mot ham, har andre fullstendig ignorert ham. Det er også en ny ankomst til klubben…

Pierre Palmade vet det: livet hans vil aldri bli det samme igjen. Dømt for å ha forårsaket en ulykke som brøt opp en hel familie mens han kjørte under påvirkning av flere rusmidler og alkohol etter en ulykke, så komikeren hans årelange overflødighet komme tilbake til ansiktet hans. På dette tidspunktet kunne han ikke lenger unnslippe sitt ansvar.

Offentlig dratt gjennom gjørmen, begrenset til huset sitt og ute av stand til å gjøre forretningene sine, kunne Palmate regne med støtte fra noen få lojalister. Vi tenker spesielt på Mireille Dumas eller Michèle Laroque. Muriel er fremmedgjort fra Robin. Sistnevnte var den første personen som offentlig kritiserte Palmette, og kunngjorde direkte slutten på vennskapet deres. Og hun er ikke den eneste.

I et intervju med «Ciné Télé Revue» kom Mimie Mathy med en lignende mening om situasjonen. På spørsmål om hvem som skrev sitt første show med ham i 1994, ga den 66 år gamle stjernen et kort svar som hørtes patetisk ut:

En måte å markere avstand på ved å sparke av gårde med håndflate, nå ansett som en skadedyr av tidligere venner.

Uansett, disse kommentarene gjenspeiler det som allerede ble sagt av «Josephine Ange Guardian»-stjernen tidligere i måneden i spaltene til «TV Mag». Så erklærte hun:

Det han gjorde var utilgivelig, men han betaler for det. Det er synd det har forårsaket vanskeligheter for familien som ikke hørte noe.

Han er ikke nær meg og mange ting plager meg. Jeg ønsker ham lykke til og mest av alt vil jeg at han skal komme over det fordi det ikke er lett å ta ansvar for det han gjorde. Jeg vil heller være på min plass enn i hans.