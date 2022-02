Etter NATO ble Jens Stoltenberg utnevnt til styreleder i Norges Bank

Det norske finansdepartementet meldte fredag ​​at norske Jens Stoltenberg, nåværende sjef for NATO, er utnevnt til styreleder i Norges Bank. Utnevnelsen trer i kraft 1. desember. Det kommer midt i en krise mellom Vesten og Russland om det ukrainske spørsmålet. Men den 62 år gamle lederen, utdannet økonom, påpekte på forhånd at han ikke ville kunne ta på seg den nye rollen før 1. oktober, etter fullført mandat i Brussel. “Han tiltrer fra det tidspunkt han velges av Finansdepartementet”, opplyste den norske regjeringen på sin hjemmeside uten ytterligere detaljer.

Tidligere statsminister og finansminister Jens Stoltenberg prioriterte Ida Woldens tale, regnet som hennes hovedrival og i dag visepresident i sentralbanken. Nominasjonsprosessen har strømmet mye blekk inn i Norge, der kommentatorer og politikere har stilt spørsmål ved forholdet mellom den kommende sentralbankpresidenten og den regjerende Labour-dominerte koalisjonen.

I desember bemerket Jens Stoltenberg at han hadde søkt etter anmodning fra Finansdepartementet. “Finansdepartementet tok kontakt med meg i november for å høre om jeg vurderte å søke stillingen. Jeg gjorde det, og det var en stilling som motiverte meg så mye“, sa han til AFP gjennom sin nyhetstjeneste.”Får jeg jobb er jeg klar overfor Finansdepartementet på at jeg ikke kan tiltre før slutten av mandatet i NATO 1. oktober.“, bemerket han.

Austin Olsen, den nåværende sentralbanksjefen i Norges Bank, går av med pensjon denne måneden i en alder av 70 år. MR. Regjeringen sa at midtveisvalget ville bli fylt av den mislykkede kandidaten Walton Pacheco før Stoltenberg tiltrådte.