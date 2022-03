Etter press fra Russland øker Engie kjøp av gass i Norge

Total Energies er ikke det eneste franske konsernet som er flau over sin virksomhet i Russland. Krigen i Ukraina og flommen av sanksjoner mot inntrengerne har også påvirket energiselskapet Engie. » Vi ser på utviklingen i sammenheng med amerikanske sanksjoner og analyserer implikasjonene for gruppen. «, kan vi lese i uttalelsen som ble offentliggjort tirsdag 1. mars. Selskapet, som sier at det ikke er noen industriell aktivitet i Russland, forklarer at handelsforbindelsene med det landet er relatert til avtaler om gassforsyning og at « Økt i nyere tid (…) [ses] Kjøp av norsk opprinnelse og LNG-gass «.



Nedgang i aksjemarkedet

En av de store utstillingene er faktisk på siden Nord Stream 2, gassrørprosjektet som skal leveres til Europa Krysser det ukrainske territoriet. Det er anslått at rundt 10 milliarder euro, denne gassrørledningen er utført av russerne Cosprom Med en gjeld på nesten én milliard euro ble den delvis finansiert av Engie. Et deltakende spørsmål og dets utfall blir stadig mer usikkert, og det sveitsiske selskapet som er ansvarlig for prosjektet søker om konkurs på grunn av sanksjoner.

Din Koder

Bevis



Mens den franske regjeringen eier mer enn 20 % av Engies kapital, kunngjorde økonomiminister Bruno Le Myre tirsdag morgen at han ville møte konsernets daglige leder, Catherine Macrigo. Politisk problem Vestlige selskaper må jobbe i Russland. Aksjepanikkrapporter: Engie-aksjekursen tapte mer enn 13 % på slutten av dagen.



Med Reuters (Bertrand Boucey, Benjamin Mallet og Matthieu Protard, redigert av Blandine Hénault)