Etter prins Georges invitasjon til en liten jentes bursdag, svarte prins William og Kate Middleton

Dette er en historie som vi alltid synes er vakker. Prins Georgesønn William og Kate Fra Cambridge kom en invitasjon for å feire bursdagen til en 6 år gammel jente. Dessverre klarte ikke dronningens oldebarn å klare det, men hertugen og hertuginnen viste et snev av fortsatt å svare på samtalen. Som avisen Mirror avslørte, var det et svar som påvirket mange briter fordi det beviste at posten som ble sendt til dem faktisk var lest.







Hvis de mottar et stort antall brev, svarer de ikke på alle brev. Derfor var responsen overraskende. Publisert i en britisk avis, brevet takker for invitasjonen og forklarer årsakene til avslaget:

» Hertugen og hertuginnen av Cambridge har bedt meg om å takke deg for brevet ditt der du inviterte prins George til din sjette bursdagsfest. Beklager at det tok så lang tid. (…) Hans Høyheter er svært takknemlige for denne typen invitasjoner. Men etter å ha vurdert alle muligheter, informerer vi deg om at Hans Kongelige Høyhet ikke har noe annet valg enn å avslå denne invitasjonen. »

En kongelig ansvarsfraskrivelse som familien ikke tok ille opp. Enbarnsmoren skal ha postet sin takk på Twitter, og skrev: » Å holde seg for seg selv er en fantastisk ting. »