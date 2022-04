Etter regjeringskrisen kunngjorde David Clarin utvidelsen av sin «Ukraina»-versjon

Retten til å kontrollere en «Ukraina»-krise er erklært av David Clarin, den tredje pilarens «isolasjon» har blitt forlenget til juni 2022 og gir en oppdatering om integreringen av nøyaktige tall for de siste to årene.

Forrige fredag, etter forslag fra David Clarinwall, bestemte Kern seg for å innføre en kriseport for selvstendig næringsdrivende som var direkte berørt av krigen i Ukraina.







Denne Bridging Right muliggjør en pilar 2 «nedgang i inntekt» som ligner koronakrisen for Bridging Wright, men gjelder nå bare for selvstendig næringsdrivende som er hardt rammet av konflikten i Ukraina (minst 40 % inntektstap sammenlignet med samme måned i 2019). Denne omfattende rettigheten til å redusere krise er også en mulighet til å revurdere det som allerede er gjort når det gjelder bistand til selvstendig næringsdrivende: Totalt (fra mars 2020 til mars 2022) utgjorde alle typer brorettigheter til sammen omtrent 5, 5,4 milliarder.

«Resultatene viser at den føderale regjeringen har gjort alt den kan for ikke å gi opp noen uavhengighet. உரிமை 5,4 milliarder ble betalt for eierskapet til krisebroen. Med regjeringskrisen hengende bak oss, skaper konflikten i Ukraina allerede en ny. Derfor er det så viktig å støtte selvstendig næringsdrivende som er berørt av denne situasjonen gjennom «Ukraina»-broen. Etter to vanskelige år kan vi ikke styrte dem nå, forklarte uavhengig minister David Clarin.

detaljer:

Tilbygg til høyre for krisebroen

En midlertidig bro ville skape det perfekte krisetiltaket for selvstendig næringsdrivende som opplever vanskeligheter med konflikten mellom Russland og Ukraina. Dette tiltaket vil bli generert ved å sammenligne den eksisterende kriseporten for andre høyre søyle. Dette tiltaket er gyldig fra 1. april til 30. juni 2022.

For å dra nytte av dette må selvstendig næringsdrivende bevise at omsetningen har gått ned med minst 40 % i måneden før søknaden sammenlignet med 2019. Denne nedgangen må være knyttet til konflikten i Ukraina og må demonstreres av selvstendig næringsdrivende. Den er ledsaget av støttedokumenter. Beløp 1 398,17 euro (uten forsørgere) og 1 747,16 euro (med forsørgere).

I tillegg har den tredje regjeringssøylen blitt utvidet til juni 2022 «i tilfelle isolasjon eller barnepass». For å dra nytte av dette må selvstendig næringsdrivende demonstrere isolasjon eller isolasjon eller avbrudd i driften på grunn av varetekt. Baby i minst 7 påfølgende kalenderdager. Denne økonomiske bistanden er proporsjonal med varigheten av suspensjonen.

Fokuser på tallene

Da helsekrisen brøt ut i mars 2020, måtte mange frilansere finne en løsning for å stoppe virksomheten sin på grunn av tiltak for å hindre spredning av koronaviruset. Det er i denne sammenhengen kriseportloven ble utviklet, basert på et eksisterende verktøy, men den ble ikke mye brukt før helsekrisen. På slutten av 2020, med en ny bølge av nedleggelser, ble kriseporten med to rammer introdusert.

Innen 2020 er det utbetalt totalt 3 3 milliarder for fordelene ved enhver form for krisebrorett.

I januar 2021 trådte en ny kriseportlov i kraft. Sistnevnte inkluderer et midlertidig tiltak for å støtte selvstendig næringsdrivende som har lidd betydelig inntektstap på grunn av krisen. For å kvalifisere må selvstendig næringsdrivende påvise en viss prosentandel av omsetningstap sammenlignet med samme periode i 2019.

Innen 2021 er det utbetalt totalt nesten 4 2,4 milliarder for fordelene ved alle slags kriseportrettigheter.

Innen 2022 er nesten மில்லியன் allerede betalt for gateway-rettighetene.