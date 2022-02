Etter Roland Duchâtelets klage er det uvanlig at Standard ikke flytter

Så Roland Duchadlette (re) med støtte fra Jelle van Tom og Paul-Jose Mbogue sendte inn en straffeklage mot Anderlecht, Zenk, Anthony Vandon Bore, Ilombe med sivilt søksmål mot «Pele»-emboen og X. For skadelige kamper på slutten av sesongen 2013-2014. Hvis, som Standards tidligere arbeidsgiver visste, per definisjon, i et slikt tilfelle, klagerne ikke kunne være 100 % sikre på fakta, bør saken tas på alvor, i det minste når det gjelder en nylig klage mot Anderlecht og dets nye ledelse X (Herman Van Holsbeeck og Mogi Bayat).Viser det, og Brussel-klubben har konkludert med at straffbart forkastelige handlinger fant sted på det tidspunktet.

Men der Anderlecht klaget over sitatene mot ham, rykket Standard på sin side ikke en tomme, selv om den organiserte konkurransen ville ha vært i hans favør, som hovedofferet. Forstå hvem som kan! Også, med ordene til Roland Duchadleton, tre år etter oppkjøpet av Standard, ville Bruno Venanci ha informert ham, ifølge hvilken Mogi Byte ville skryte foran ham. Konkurranse mellom Anderlecht og Genk ved å distribuere verdifulle klokker til mange Limburg-spillere. Duchâtelet bekrefter nå at Bruno Venanci under en felles lunsj i Saint-Trond fredag ​​11. februar hadde forsikret seg selv om at han ville bli presset til å revurdere sin versjon.

⁇ Han kontaktet oss onsdag Her er Bruno Venancis første reaksjon.