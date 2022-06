Etter sin «perfekte» uke i Norge vil Remco Evenpoil nærme seg Tour de Suez med full selvtillit

Remco Evenepoel En måned etter at han vant på veiene Liege-Bastogne-Liege, vant han Norgesturneen uten den minste diskusjon. Vinneren av tre av de seks etappene i det nordiske arrangementet, den unge 22 år gamle rytteren, som allerede har vunnet åtte denne sesongen, lanserer Tour de Suez om to uker, hvor han igjen vil ha store ambisjoner. ….

«Jeg tror uken vår er akkurat her: tre nivåer, generell klassifisering og to andreplasser i sprint. (Edhan-notat til Ethan Vernon), understreket av Remco Evenvenpoil. Måten vi syklet på, kunne vi være stolte av «Wolfback»-stilen. Jeg er så glad for at du kom tilbake til konkurransen på denne måten! Dette er mitt første veddemål etter Liège-Bastogne-Liège og jeg aner ikke hvor stor jeg kommer til å utvikle meg. Han var veldig god, noe som inspirerer andre halvdel av sesongen. Neste etappe er Tour de Choice, noen dager etter restitusjon og trening. Reise Frankrike? Nei, jeg skal på turné i Spania!»

I forkant av disse neste World Tour-arrangementene vil Remco Evenpoil være på åpningen av en utstilling i Belgia denne tirsdagen, Cullechem-banen.