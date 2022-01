Etter skiulykken ble den tidligere frøken rammet av sykdom

Du vet, for noen dager siden tilbrakte Sylvie Delier en ferie på fjellet. Faktisk etter nyvalget Frøken Frankrike 2022, Diane Lair, direktør for gruppen, benyttet seg av årsavslutningsfeiringen og gled ut i det store utendørs. Dessverre gikk ikke oppholdet som planlagt. Hun hadde et svært kraftig fall og ble tvunget til å stå stille i flere uker. Noe veldig vanskelig for henne å alltid være på veien! Etter en fullstendig bedring vedvarer skjebnen fordi hun også er plaget av sykdommen …

Sylvie Delier: En kritisk periode for frøken sin sjef

Selvfølgelig har Sylvie Delier ingen hell på slutten av dette året! Heldigvis gikk valget lørdag 11. desember bra. Selv om hun tok farvel med boksen til vakre blonde Amanda, ønsket hun likevel den vakre blondinen velkommen. Den nye livvakten hennes ser ut til å være veldig moden og lett på TV-apparatene, så året hun ble Miss France burde foregå fredelig. Lettet utnyttet Sylvie Tellier skoleferien til å gå på ski. Følgere kan se kontoen hans Instagram Flere bilder av beinet hennes i en splitt eller ambulanse. Hun skrev noen ord: «Så avsluttes skisesongen min», før han legger til: «Skiløpervenner, se på knærne».

Dessuten, som vi har sett på bildene, har hun et smil og selvtillit i alle situasjoner. I tillegg fikk han en svært ubehagelig kommentar om ulykken sin. Tidligere frøken Frankrike delte Dette er svært dårlige nyheter for abonnentene hans.

Alvorlig skade ved å falle ned!

Noen dager senere slapp Sylvie Delier diagnosen til legene som behandlet henne. Dette er ikke pent! La oss bare si at hun ikke gikk glipp av det! ” Min første vurdering av alpin akrobatikk … MR venter på å se om indre leddbånd ruptur, fremre korsbånd, menstruasjon er påvirket. Kort sagt, jeg savnet ikke“, forklarte Sylvie Tellier. Umiddelbart påpekte hun at det var det “Venter på MR for å finne ut hvordan menisken hans er”.

Sylvie Delier ble opprørt av dette dårlige viruset.

Sylvie Delier brukte noen dager til på å bruke landskapet og fjellbrisen sammen med familien. Men hun var så opprørt at vi forstår henne. I tillegg er han veldig energisk, noe som er en spøk i alle bransjer. Hun er vanskelig å være stille, hun elsker det! Ja, hun vil ha et hektisk liv. Så det er veldig komplisert for henne å være ubevegelig. Her er hva hun sier til sine følgere: For meg er bevegelse livet, og det er en ekstrem følelse av å ikke kunne stå på egne ben.

I tillegg ødela ulykken planene hans fullstendig. Faktisk planla Sylvie Delier en ny tur. Langt fra det grå og kalde, en romantisk tur for å ta litt D-vitamin. Men skjebnen bestemte seg annerledes … Til slutt bestemte hun seg for å returnere til sin parisiske bolig med ambulanse og kansellerte neste tur.

Og, som vi ofte sier, dette er seriens regel! Hvis du setter fingeren i giret vil det ikke komme ut umiddelbart. Faktisk, denne tirsdagen 4. januar 2022, delte hun den nye kunngjøringen om at hun vil forstyrre hverdagen hennes som mor. Barnepiken hans ble diagnostisert med Govt-19. ” Tenk deg at min stakkars Sarah ikke er her fordi hun fanget regjeringen den 31. med vennene sine.“, kunngjorde hun. Sylvie Delier snakket ferdig med skolens lærere:” Så dette er Thanksgiving Week for nasjonal utdanning og lærere for gjenåpning av klasser.⁇