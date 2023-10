Etter sportskrisen kastet Squadra Azura seg ut i en ny skandale: «en tøff natt med mye bitterhet»

Fotballgale, Squadra Azzurras fans har vært fast i evig skuffelse siden 2018 med Euro 2021 «bare» suksess. Italia, som ikke klarte å kvalifisere seg til de to siste verdenscupene, er i trøbbel for de europeiske kvalifiseringskampene i 2024 gitt det enkle faktum at de kan forsvare sin krone i mesterskapet.

En seier over Ukraina, dets direkte rival om en billett til Tyskland… Nord-Makedonia, under forrige landskamppause, sviktet utvalget etter at trener Roberto Mancini plutselig trakk seg i august i fjor.

Deres oppgjør mot Malta denne lørdagen, tre dager senere, vil gjøre italienerne klare for en sjokk i den engelske premieren med full selvtillit. Spesielt når deres to fiender, så flekkete som de er, møter hverandre.

Problemet er at ekstra spilluro rystet landslaget denne torsdagen. Politifolk raidet treningssenteret Coverciano for å etterforske Sandro Donali og Niccolo Zaniolo i forbindelse med ulovlig sportsbetting. Begge spillerne skal ha satset penger på hemmelige sider.

Mistanker så alvorlige og avanserte at elementer fra Newcastle og Aston Villa forlot publikum. «Det var en vanskelig tid. Fra et menneskelig og sportslig synspunkt er vi nærmere Zaniolo og DonaliGianluigi Donnarumma reagerte. Det knuser hjertene våre å miste to gutter som betydde så mye for oss. Vi utgjør et godt lag, men vi er tett på dem.

baby Det knuser hjertene våre å miste to gutter som betydde så mye for oss.

«Det var en tøff natt, med mye bitterhet over det som skjedde,» Luciano er imidlertid enig i Spallettis ønske om å fokusere utelukkende på spilleren. «La oss nå tenke på lørdagens kamp. Vi mister to mestere, men vi er et veldig sterkt lag.

Treneren mistet også Federico Chiesa til en muskelskade. Som et resultat ble Stephen El Shaarawy tilbakekalt etter et fravær på mer enn to år. Det gjenstår å se om italienerne kan overvinne denne hektiske oppbyggingen for å nærme seg sine to avgjørende møter.