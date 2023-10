Etter Storbritannia forårsaker Storm Bobbet flom og strømbrudd i Danmark og Norge

I Storbritannia fortsatte stormen å skape kaos på lørdag, og Londons King’s Cross-stasjon ble tvunget til å stenge dørene ved middagstid for å kontrollere strømmen av passasjerer som overfylte hallene og plattformene etter kansellering eller forsinkelse av flere tog. Som rapportert i Skottland fra London, alltid «Alvorlig forstyrret«På grunn av uværet. Leeds Bradford Airport, nord i England, ble stengt fredag ​​etter at et TUI-fly ble skjøvet av rullebanen av voldsom vind, og kunne åpne dørene sent på lørdag, kunngjorde han på X. Tre . Advarsler»Alvorlig flom«,»Skaper en betydelig risiko for livet«Beboere i nærheten ble servert på bredden av elven Derwent i Derby, sentrale England, sa Environment Agency på sin nettside. Catherine Smith, en av offiserene, sa: «Noen store elver, inkludert Severn, Ouse og Trent, vil sannsynligvis fortsette å flomme til tirsdag«, nord i England og spesielt (sentralt) Midlands.