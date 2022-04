Etter suksessen med Julian Aleppos turné i Baskerland: «Glad for å ha vunnet for første gang, Remco Evenpoel gjorde en god jobb»

Julian Alabilip har ventet på sin første seier siden sin andre verdenscuptittel, som han skaffet seg i september 2021 i Leaven. I Wien på tirsdag vant franskmannen den andre etappen av sin tur i Baskerland (World Tour) ved å stole på en fremragende Remco Evenpole.

«Det er en stor glede å vinne for første gang i 2022.»Sa Julian Alabilip Ved ankomst og Etter hans seier. «Det var et flott resultat. Vi vet at det er tre tekniske cornere på den siste kilometeren, og vi bør klare oss. Remco Evenepoel Han plukket dem opp nøyaktig. Han gjorde en kjempejobb. Takket være kraften hans var han i stand til å starte på nytt ved hvert utgangspunkt og forlenge Peloton.».

Godt plassert av belgierne, «Lulu«På toppen av den siste kilometeren, med en pausesykkel, var det ingen problemer med å stabilisere sprinten. Han var foran lagkameraten. Fabian Dope (FRA, TotalEnergy) og Quinton Hermans (BEL, Intermarché – Wanty – Gobert).

Kvartetten av flyktninger farget i morgen i lang tid. Siste, IPhone Ruiz (ESP, Kern Pharma), han trodde han kunne vinne, men ble tatt 500 meter fra det baskiske målet. «Dagen gikk bra, men noen lag ønsket å sykle foran Peloton. Jeg trodde splittelsen ville ta slutt.»Avtalt AlabilipDen har nå 4 etappeseire på Baskerland Tour.

Primos Rocklick (SLO, Jumbo-Wisma) hadde sin ledertrøye På slutten av denne 2. fasen.