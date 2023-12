Etter Sverige fremmedgjør Tesla også Norge og Danmark

Den sosiale konflikten som har satt Tesla mot Sverige i mer enn en måned, kan godt smitte over. Skandinavisk solidaritet får to store fagforeninger fra Norge og Danmark til å slutte seg til blokaden mot den amerikanske produsenten. De planlegger å stanse leveranser av merkets elektriske kjøretøy.

Det hele startet med mobiliseringen av 130 Tesla-mekanikere i Sverige. Arbeidere har drevet kampanje i flere uker for å signere den amerikanske produsentens kollektivavtale og tilpasse seg den svenske sosiale modellen. Elon Musks selskaps avslag på å samarbeide fikk betydelige konsekvenser. Faktisk har Dockers og postkontoret sluttet seg til bevegelsen. I dag blir ikke merkets biler reparert, losset fra båter og det utstedes ikke skilt på nye kjøretøy. Kort sagt, Teslas virksomhet i landet har stanset fullstendig.

Et enestående grep i Europa for produsenten, som tvang Sverige til å sende inn en klage. Det kommer ikke til å stoppe: Fellesforbundet, Norges største fagforening, har varslet sin intensjon om å melde seg inn i bevegelsen fra 20. desember. Norske arbeidere lover å blokkere eksporten av merkevarens elektriske kjøretøy idé» For å sende et tydelig signal til Tesla » og produsenten må gjøre det som er nødvendig for å hindre at biler bringes til Sverige via Norge. En dansk fagforening sa at den ville støtte svensk dynamikk frigjøring.

Les mer

Tesla Model 2: Elon Musk bekrefter at utviklingen er «veldig avansert».

3F, Danmarks største fagforening i privat sektor, har sluttet å losse eller transportere Tesla-lagde biler for sine kunder i Sverige. Joern Eggum, president i Fellesforbundet, mener « Retten til å kreve tariffavtale er åpenbar for arbeidstakere og vi kan ikke akseptere at Tesla står på sidelinjen «. Det er en perfekt demonstrasjon av nordiske fagforeninger for å hevde sine rettigheter og beskytte den sosiale modellen. Svensker, dansker og nordmenn tror at Tesla til slutt vil dø.