“Etter timer på telefonen kunne jeg forstå hvorfor …”

Da hun ønsket å sjekke inn på flyet sitt fra Faro, Portugal, til Dublin, Irland, hadde Ursula Barry, en irsk kvinne, en veldig dårlig overraskelse. Som hun forklarte til Irish Time, godtar ikke flyselskapet dem på flyreisen lenger før du betaler dem 210 €. “Etter å ha brukt timer på telefonen, kunne jeg forstå hvorfor …” forklarte hun.

Midt i koronavirus -krisen, i september 2020, hadde Ursula lært seg å respektere sanitære tiltak [sa destination était passée en zone « rouge », NDLR]Jeg ba om refusjon for et fly jeg bestilte. Refusjon nektet av Ryanair.

Så Ursula ba banken hennes om å fullføre avtalen. Hun ble derfor kompensert “ulovlig”, ifølge Ryanair. Som et resultat ønsket selskapet ikke lenger Ursula så lenge det ikke tilbakebetalte 210 euro. Ryanair er av den oppfatning at det ikke var nødvendig å gjøre opp for det fordi flyet allerede har funnet sted.

Ved kontakt bekreftet en Ryanair -talsmann at flere personer hadde vært i Ursulas sak. Disse menneskene gikk gjennom banken sin for å stoppe transaksjonene sine, og tenkte at de kunne gjøre det. Men tyveriet har allerede skjedd, og derfor tillater selskapet seg retten til å kreve betaling for billetten.