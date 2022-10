«Etter tretti år på et fyrtårn i Norge, driver ensomheten meg tilbake til landet mitt»

Thomas Pickhardt tilbrakte mesteparten av sitt voksne liv på en klippe på vestkysten av Norge i et fyrtårn han totalrenoverte. Nå, nesten 60 år gammel, ønsker han å returnere for å bo i hjemlandet Tyskland. Forklare Der Spiegel, som dedikerer et portrett til ham. Men hvorfor vil du gå tilbake etter at du har gjort alt du drømte om andre steder? Thomas Pickhardt, som studerte psykologi, er også overrasket.

Da han ble uteksaminert, kjørte han ut på veien med varebilen sin nordover på jakt etter store åpne områder og fred. Han var 31 år gammel og hadde tilbrakt en familieferie i Norge, drømmelandet. «Bratte strender, frodig grønt, frisk luft, unikt lys – Pickhardt er alltid entusiastisk når han beskriver sitt adopterte land», Den tyske presse bemerker. Han passerer et fyrtårn og drar dit gratis, og godtar å gjøre store renoveringer for egen regning. «Jeg er dypt i drømmene mine», Han skrev i dagboken sin 5. juni 1994. Han ble der i tjuefire år og ble norsk statsborger i 2008. Fyret er i ferd med å bli en svært vellykket turistattraksjon. Men i 2018 ga Thomas Pickhardt, lei av materialoverbelastningen, opp og flyttet til en gammel låve ikke langt unna, som han renoverte til et fotogalleri og seminarrom.

Men i dag vil han tilbake til Tyskland og legge bak seg alt han har bygget de siste årene. «Det viktigste er å ikke være alene lenger», Sammendrag Der Spiegel. Faktisk var Thomas Pickhardt omgitt av og kjente mange mennesker som ofte hjalp og veiledet ham. Men de to er egentlig ikke venner. For Thomas Pickhardt skyldes dette utvilsomt norsk kultur, som oppfordrer til ekstrem undertrykkelse av følelser og en viss løsrivelse.

«Ønsket om menneskelig kontakt får ham til å forlate drømmelandet til Tyskland.»

Thomas Pickhardt anser imidlertid ikke hjemkomsten som en flukt og ønsker nå å gi videre all kunnskapen han har fått i løpet av sine snart tretti år i Norge. Den eneste hindringen: byråkrati. Faktisk, ved å bli norsk, måtte Thomas Pickhardt gi fra seg sin tyske statsborgerskap (som han ikke har siden 2020) og må derfor nå bli naturalisert igjen. Riktignok kommer han til å savne de uventede sjøreisene. Men, «På et tidspunkt blir selv det vakreste landskapet til tapet». Og ingenting kan erstatte menneskelig forbindelse.