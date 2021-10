Etter trofé-nederlaget står Charleroy overfor utfordringen med å komme seg

Charleroy ble valgt ut av Lomal, foran sportssesongens første nederlag. Analyse av spakene som skal betjenes for rygging.

Dette er følelser som hver spiller hater. Denne torsdag morgen våknet Carlos uten å trekke pusten. Konsekvenser av rusen av frustrasjon forårsaket av den iboende svake Lomel-gruppen.

Edward Still ventet ikke til duften av Elimination ble avslørt på slutten av en søvnløs natt for å vise sin skuffelse. “Jeg trenger litt tid til å analysere møtet, men jeg hater det når det er varmt. Det er ingen morgendag etter et tap i cupen., Han begynte på slutten av møtet.

En følelse som ble delt av disse spillerne var frustrasjonen over å ikke kunne være effektiv på den siste gesten og ha kontroll gjennom hele spillet. Det burde være en følelse av frustrasjon over å bli utvist på denne måten etter å ha vært over 120 minutter.

«Noen ganger ser flaksen på oss og smiler. Denne onsdagen var det ikke på vår side, Jackson Tchatchoua i korte trekk. Det er vanskelig å akseptere at noe er ikonisk i den belgiske cupen. Vi har ikke et spesifikt mål, men det er ikke en bonus. I dette møtet skulle vi vinne uavhengig av motstanderen og hans fraksjon. Du må være rimelig i de små hullene som vender mot gruppeblokken. Vi vant ikke.”

