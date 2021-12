Etter utgivelsen er det bare begynnelsen på James Webbs reise.

James Webb-romteleskopets oppskyting i verdensrommet var perfekt, men det har fortsatt en rekke kritiske manøvrer å utføre før det kan operere om noen måneder.

“Jeg er glad, spent, lettet, men jeg frykter resten, det er ikke over, det er bare begynnelsen,” sa Thomas Zurbuchen, NASAs sjef for vitenskapelig utforskning, til AFP, noen minutter etter separasjonen av teleskopet fra toppen . Ariane 5 rakettetappe på lørdag.

En enda større glede enn i minuttene etter separasjonen, utført etter en 27-minutters flytur og i en høyde på ca. 1400 km, ble teleskopets solcellepaneler satt ut uten uhell, til dundrende applaus fra ingeniørene og publikum i Jupiter Styre. Senter i Kourou.

Dette var det avgjørende første trinnet, fordi teleskopet ikke kan fungere uten denne strømkilden. Og den har fortsatt en vei å gå, 1,5 millioner kilometer å gå på en måned, før den når Lagrange-punkt 2, fire ganger avstanden som skiller jorden fra månen.

For å komme til dette siste synspunktet foretok James Webb den første, og viktigste, av de tre overskriftskorrigeringene. Det enorme dyttet raketten har gitt den for å treffe målet er bevisst bagatellisert for å forhindre at instrumentet, som ikke kan stoppe kursen, overskrider målet, uten noe reelt håp om å komme tilbake.

«Suksess», tvitret NASA lørdag kveld, og kunngjorde at teleskopets små motorer hadde gått jevnt i 62 minutter. De vil bli kalt tilbake for innflygingen, deretter den endelige injeksjonen i bane rundt Lagrange punkt 2.

Mr. Zurbuchens forsiktighet ble ikke påstått, for hvis NASA er veldig vant til denne typen manøvrer, vil den prøve en første: å utplassere et veldig stort instrument i verdensrommet.

Brettet for å passe til Ariadne 5s hodeplagg, som en puppe som er litt over 4 meter i diameter, må fartøyet laget av Northrop Grumman utplassere et 6,5 meter stort hovedspeil og et 14 x 20 meter fleksibelt varmeskjold, tilsvarende en tennisbane . .

Ingen håp om redning hvis det går galt, på grunn av avstanden.

Neste uke blir avgjørende. Omtrent to og en halv dag etter oppskyting og en andre kurskorreksjon vil ingeniører ved teleskopets kontrollsenter i Baltimore overvåke oppskytingen av de to “bladene” som inneholder solskjoldet.

Denne stablingen av fem store stearinlys av et stoff så fint som et hår er en forutsetning for at James Webb og dens instrumenter skal fungere riktig, hvis arbeidstemperatur krever en minimumskulde på -230 °C.

Teleskopstangen som bærer speilene, fortsatt foldet, og instrumentene, vil heves for å gi plass til at de to bladene kan åpnes. “Vårt skjold er veldig likt en fallskjerm, det må være perfekt foldet for å kunne utplasseres perfekt,” forklarte Crystel Puga, systemingeniør for Webb i Northrop før avgang.

Operasjonen, som består i å utfolde seg, deretter strekke og til slutt henge de fem lysene, vil vare i flere dager og vil begynne like etter månens gang. Den består av 140 lerretsutløsermekanismer, åtte små motorer, rundt 400 trinser og 90 kabler.

I den andre uken etter lansering vil stativet som sekundærspeilet er plassert i enden av, som konsentrerer lyset fra primærspeilet før det rettes mot et tredje speil og instrumentene, utplasseres etter tur. Gir plass til at hovedspeilet kan åpnes, brettet i tre.

Hvis alt gikk bra, vil tilpasningsfasen ta noen måneder når du har nådd Lagrange-punkt 2.

Spesielt vil det være nødvendig å justere de 18 sekskantene til det primære speilet, for å gjøre det tilsvarende en jevn overflate, med en nøyaktighet i størrelsesorden ti tusendeler av tykkelsen til et hår.

Og også for å kalibrere instrumentene som deretter kan avsløre ting som aldri er sett før i universet. Med et første møte planlagt i juni, seks måneder etter takeoff.