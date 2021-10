Etterforsker Michael Demoulin forteller hvordan han skal bryte Datrooks

Onsdager 20. og 27. oktober kl. # Forespørsel Spreder en dokumentar Innleggelig i fire kapitler om Dutroux -saken.. Spesielt Michael Demoulin intervjuet sjefen for etterretningstjenesten, brøt med Mark Dutrooks og førte til løslatelsen av Sabin og Ledidia.

“De brakte meg en mann med mørke briller i ansiktet og en kjede bundet bak ryggen“, Husket han.”Jeg begynner sakte med å spørre ham hva han heter og hvor han kom fra. For å finne ut hvem han er over den grunnleggende informasjonen, begynte jeg å finne den karakteren. Noen ganger støter jeg på spørsmål som peker litt mer på forholdet til kona, osv. Jeg kommer spesielt med et spørsmål: ‘Hvordan har du det med din kone? “Han ser på meg og jeg ser litt perlesvette komme på pannen etter en stund. Jeg sier til meg selv at det er et problem, og der skifter jeg tone“.

Ku For 25 år siden ble Sabine og Lydia løslatt fra Troops -saken i Marcinell.

Etterforsker Bleef bestemmer seg for å spille. “Jeg sa til ham: ‘Du er her for Lydia -bortføringen, vi så deg på Fertrix, og jeg har et bilde av varebilen din, så du gjorde bortføringen. Jeg vet at du tok det, jeg trenger bare tid til å bevise det. ‘Så vi forteller ham, vi skal inngå en avtale, og jeg forteller ham at han kan stille meg alle spørsmål i denne saken, og jeg vil svare på det. Han stiller meg et spørsmål, og jeg svarer ham, og der faller han ved bordet; Så reiste han seg og lot som om han var stolt og sa til meg: ‘Jeg skal ikke gi deg en jente, det er to’. Jeg sier: ‘Hvem? Sabina? ‘“