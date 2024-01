Etterforskningen avslører filmforholdene for Yann Moix sin dokumentar med Depardieu

Hvis Yann Moix sin dokumentar ender opp med å fokusere på skuespilleren Gérard Depardieu, er det ikke den første planen. Regissøren hadde allerede vært der i 2018 for å filme en dokumentar om Nord-Korea. Etter å ha møtt produsenten Antoine Dufour, bestemmer Yan Moix seg for å fortsette etterforskningen, med fokus på vennen Philippe-Maurice de Broglie. Siden sistnevntes far var en tidligere fransk marskalk som møtte grunnleggeren av det nordkoreanske regimet, var tanken å finne spor etter denne familiehistorien.

Den «videre etterforskningen» av Gérard Depardieu vil bli analysert av påtalemyndigheten i Paris

Men for å prøve å få visum bestemte Yann Moix seg for å opprette en forening for vennskapet mellom fransk-koreanske brev og samlet ulike personligheter som kunne være attraktive for det nordkoreanske regimet.

En undersøkelse fra magasinet Le Monde avslørte at produksjonen i utgangspunktet ville stole på Jean-Claude Vandamme. Mye beundret av Kim Jong-un, men han benektet informasjonen og erklærte at han aldri var involvert i produksjonen. Faktisk kunngjorde Yann Moix at Frankrike tilbød Gerard Depardieu en biografi som en unnskyldning hos Inter: «Jeg sa: Gerrard, vil du reise til Nord-Korea? Han åpnet notatboken og sa: Hvilken dato? Regissøren sier at han skjøt den uten mye æren fordi han laget en dokumentar: » «Jeg hadde intensjonen om å filme Gerrard, og jeg gjorde det i all hemmelighet. Jeg spurte ikke hans tillatelse fordi jeg skulle fullføre en dokumentar der. Han sa ikke til meg ja eller nei, jeg bare filmet den og han gjorde det. ikke si noe.

Marlène Jobert om Gérard Depardieu: «Vi må betrakte ham som syk»

Skuffelsen kom tilbake til Frankrike og laget ingen dokumentar. En redaktør laget en 2h30-versjon av den som aldri ville bli utgitt og ville forbli på produsentenes harddisker. Kun bilder som kommer fra videre etterforskning vil bli offentliggjort. Den undersøkende journalisten bekrefter, etter å ha sett hele dokumentaren, at dette er ønskelig.