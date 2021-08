EU bekymret for bærekraftig fiske fra Norge og Russland rundt Svalbard

Det internasjonale rådet for oseanografi (ICES) har slått alarm, og kunngjorde at reservene til Arctic Code, kjent som Polar Code, har sunket raskere enn tidligere forventet. For å unngå ytterligere fare for polarfortet, foreslår forskere at arktisk pelsfiske bør reduseres med minst 43 prosent innen 2022. Europarådet Sier det i en uttalelse.

EU -kommisjonen sier imidlertid at i motsetning til anbefalingene fra Norge og Russland, blir det fattet beslutninger som vil føre til bærekraftig fiske i reserver.

EU sier at begge landene planlegger å redusere arktisk linje med 20% samtidig, noe som er mindre enn 50% av vitenskapelig råd. Som et resultat har disse landene i fellesskap avviket fra politikken for maksimalt bærekraftig utbytte (MSY), som refererer til den høyeste årlige fiskefangsten som kan opprettholdes over tid, uten å søke samarbeid fra noen stabile partnere.

For å gjøre saken verre, mellom 2017 og 2020, vil både Norge og Russland fortsette å sette høyere fiskekvoter, uten å ignorere fiskegrensene som er angitt i den bilaterale forvaltningsplanen, sier EU -kommisjonen.

Foto: Atle hingst

Disse siste hendelsene har fått EU -fiskere til å be om diskriminerende behandling fordi de føler at rettighetene deres blir neglisjert av Norge, noe som gjør at innenlandske og russiske fiskere kan fiske i store mengder i Arctic Coatstock.

I motsetning til Norges siste innsats for å forbedre bærekraftig fiske, sier EU (EU) at det garanterer bærekraftig fiske i alle farvann utenfor fartøyene. Som en del av deres bærekraftige agenda har EU etablert fiskeriforvaltningsplaner (MAP) i alle sine nordlige hav og forsøkt å involvere alle ikke-EU-land i bærekraftig fiskeriforvaltning.

Norge og EUs fiskeripolitikk EU har offisielt oppfordret Norge og Russland til å endre løpet av fiskeripolitikken. EN Artikkel EU ble utgitt i forrige uke og oppfordret Norge og Russland til å samarbeide (sammen med alle andre relevante parter) mot det endelige målet om å gå med på en bærekraftig og rettferdig forvaltning av den arktiske koden.

Dette er ikke første gang Norge våger seg ut i varmt vann på grunn av sin langvarige fiskeripolitikk. I slutten av juli eskalerte spenningen mellom EU og Norge da det ble kunngjort at den norske marinen hadde tildelt 80 prosent av sine ressurser på Svalbard -regionen. Daglig fiske Rapporten advarte EU om at den norske intervensjonen vil møte fiendtlige reaksjoner.

Norge ble ansett for å ha krenket sine suverene rettigheter etter havrett etter at EU tildelte dem 28 431 tonn i Svalbardhavsområdet.