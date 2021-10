EU forbyr E171 -fargestoff, som er i stand til å skade DNA, fra og med neste år | Helse

E171, laget av titandioksidpartikler i pulverform, brukes i mange matvarer – konfekt, tyggegummi, bakverk, supper eller ferdigmat – for sin farge (hvitt pigment) og ugjennomsiktige egenskaper.

European Food Safety Authority (EFSA) i begynnelsen av mai estimerte at E171 ikke lenger kunne betraktes som “trygt” som kosttilskudd fordi absorpsjonen av titandioksidpartikler ville bli “absorbert i kroppen”.

Regulatoren, som utførte studien på forespørsel fra Brussel, bestemte derfor at komponentens “gentoksisitet” ikke kan utelukkes, dvs. DNAs evne til å skade cellens genetiske materiale.

Foreløpig vil ikke legemiddelindustrien, som bruker fargestoff E171 i legemidler for å forhindre “mangel” på legemidler, ikke bli berørt av forbudet.

Camille Perrin, leder for Bureau of European Consumer Associations (PUC), sa at medlemslandenes grønne lys var “den siste spikeren i kisten til titandioksid.”