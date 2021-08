Polen og Ungarn viser nå særegne diktatoriske tendenser som utgjør en utfordring for EU og truer sentrum, advarte Maximilian Bob. I Polen er visestatsminister Jaroslav Kaczynskis utfordring å ødelegge EUs felles demokratiske verdier og “true Europa i kjernen”. Der Spiegels visepresident for utenrikssaker advarte: “Når det gjelder Polen, handler det egentlig om alt.

De tyske mediene Der Spiegel advarte i går om at visestatsministeren i Republikken Polen, Kokaszki, gjorde landet sitt til en vilkårlig stat ved å ødelegge staten og rettsvesenet.

Avisen sa at EU stod stille og ikke blandet seg inn i Kaziskis handlinger.

Nylig har imidlertid EU -kommisjonen besluttet å handle, men intervensjonen kan ha kommet for sent.

Der Spiegel -spaltist Olaf Husser skrev fredag: “Polens sterke mann Jaroslav Kaczyaski jobbet lykkelig med sitt lov og rettferdighetsparti (PiS).

Journalisten la til at dette ble hjulpet av det faktum at “i 2015 brakte han den polske konstitusjonelle domstolen under hans kontroll”.

