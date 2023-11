EU har bestemt: Apple må tillate tredjepartsbutikker på iOS

Apple forbereder seg på å gjøre en stor endring i App Store som svar på europeiske forskrifter.

Fra og med mars 2024 vil Cupertino-selskapet gi tilgang til tredjeparts appbutikker i Europa, og dermed revolusjonere det digitale landskapet slik vi kjenner det. Etter å ha motstått i lang tid, har Apple endelig tatt en avgjørelse.

En åpen dør til konkurranse

Digital Markets Act (DMA) har som mål å fremme mer rettferdig konkurranse i den digitale verden. Apple, som opprinnelig var motvillig, overholder nå denne lovgivningen. Hvilket betyr at du godtar å åpne døren til en betydelig transformasjon av App Store.

Faktisk, med bruken av tredjeparts appbutikker, kan brukere forvente et større mangfold av apper. Ikke mer monopol, hei variasjon! På den annen side endres reglene for appskapere. Enten i form av godtgjørelse, distribusjon eller til og med kommunikasjon.

Økonomiske konsekvenser for Apple

Apple-firmaet ser for seg vanskelige tider. Muligheten for redusert salg betyr mindre penger i lommene. Analytikere antyder imidlertid at takket være sikkerheten og bekvemmeligheten til App Store, bør Apple holde ut. Å åpne opp tredjeparts appbutikker burde faktisk ikke bety et kolossalt hull i Apples budsjett.

Denne utviklingen i App Store representerer en ny æra for Apple og dets brukere. Flere valgmuligheter, sunn konkurranse og en mer åpen digital fremtid. Men blir dette virkeligheten? Ingenting er mindre sikkert…

