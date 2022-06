EU henvendte seg til Israel, og møtte en «svart post» med gass fra Moskva

«Kremlin brukte sin avhengighet av russisk fossilt brensel for å true oss,» anklaget han i en tale ved Ben-Gurion-universitetet i Negev i det sørlige Israel.

«Siden begynnelsen av krigen (i Ukraina) har Russland bevisst kuttet gassforsyningen som gjengjeldelse for vår støtte til Ukraina til polske, bulgarske og finske, nederlandske og danske selskaper,» påpekte han.

– Kremls oppførsel forsterker vårt ønske om å frigjøre oss fra avhengighet av russisk fossilt brensel, sa Van der Leyen.

«For eksempel utforsker vi for tiden måter å styrke energisamarbeidet vårt med Israel på,» forklarte han, og siterte et undersjøisk kraftkabelprosjekt som forbinder en jødisk stat, Kypros og Hellas og en «rørledning» i det østlige Middelhavet.

Israel har jobbet hardt for å eksportere sine enorme marine gassressurser til Europa for å avlede Russlands kjøp av fossilt brensel i kjølvannet av slutten av februar-invasjonen av Ukraina og sanksjoner mot regimet til Russlands president Vladimir Putin.

Van der Leyne møtte de israelske utenriks- og energiministrene Yaïr Lapid og Karine Elharrar mandag kveld og skal etter planen møte regjeringsleder Naftali Bennett tirsdag kveld.

Ifølge en talskvinne for minister Elhor, gjentok von der Leyen under møtet deres mandag at EU trengte israelsk gass.

«Kunngjøringer» om energisamarbeid med «Israel og andre partnere i regionen» bør gjøres «i de kommende dagene», sa hun, og refererte til rollen hennes som talskvinne for EU-kommisjonen, og la merke til at Van der Leyen vil forlate for Egypt etter Israel.

De tre hovedalternativene er at Israel eksporterer en del av sin gass til Europa: transporterer sin naturgass til Egypt, et naboland som allerede er koblet til den jødiske staten via rørledning, og deretter flytende den med båt til Europa; Sett opp en gassrørledning til Tyrkia koblet til det gamle kontinentet; Eller en ny hydrokarbonrute kan legges direkte til Sør-Europa.