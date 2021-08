EU kaller Norge og Russland i Arctic Code

EU har uttrykt sin dype bekymring for at Norge og Russland, uten å søke samarbeid med andre relevante interessenter, har tatt avgjørelser som kan føre til langvarig utnyttelse av 2021 som vitenskapelig råd fra ICES uavhengig av at nedgangen i GATT -aksjen er mye raskere enn forventet.

I følge EU anbefaler forskere at fangsten bør reduseres med 43% innen 2022, i tråd med de beste vitenskapelige rådene som er tilgjengelige for bærekraftig forvaltning for å beskytte det arktiske fortet. I kontrast gir den norsk-russiske forvaltningsplanen, utviklet uten involvering av internasjonale interessenter, en reduksjon på bare 20%, noe EU anser som en betydelig mangel sammenlignet med vitenskapelig råd.

Norge og Russland valgte å avvike fra den internasjonale gullstandarden kjent som Fixed Yield (MSY) -politikken for håndtering av gull på grunnlag av fast reserveforvaltning.

Enda mer bekymringsfullt er det at fra 2017 til 2020 har bestemmelsene i den arktiske koden fastsatt av Norge og Russland konsekvent overvurdert selv beløpet fra deres bilaterale forvaltningsplan ved å sette høyere bevilgninger.

EU oppfordrer Norge og Russland til å samarbeide om administrasjonen av denne rollen, med sikte på å anerkjenne en stabil og upartisk administrasjon av den arktiske koden.

“Selv om EU og Norge har forskjellige tolkninger av Parisavtalen om fiskeri rundt Svalbard -skjærgården, har vi i over 35 år sammen sikret en konsekvent forvaltning av denne rollen,” fortsetter EUs talsmann.

Som et vitnesbyrd om dette vellykkede samarbeidet, ville EU ha forventet at Norge ville inngå et samarbeid med EU før de gjennomgikk drastiske endringer sammenlignet med tidligere forvaltnings- og tildelingsprosedyrer.

De nylige resultatene fra Norge og Russland ser på dette som å legge for stort press på dette viktige fiskeriet, og de mangeårige rettighetene som ikke er anerkjent av norske myndigheter til diskriminerende oppførsel fra EU-fiskeoperatører er i Norges interesse. Og den russiske fiskeindustrien.

«Tilnærmingen for å sette opp fiskekvoter fra andre stater uten å involvere disse statene er i strid med folkeretten til sjøs; Videre uttaler EU at å sette fiskekvoten over det maksimale bærekraftige utbyttet vil forverre fiskebestandene ytterligere.