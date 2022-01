EU-kommisjonen avviser påstandene om tomme Lufthansa Airlines

For Europa bør ikke spilleautomaten finne sted. Reglene på plass er fleksible nok til å unngå å fly på tomme fly.









deufthansa og dets belgiske datterselskap Brussels Airlines, med støtte fra den føderale mobilitetsministeren, har klaget til EU-kommisjonen over å måtte sørge for 18 000 “nesten tomme” flyvninger, men uansett med tap, inkludert 3 000 for Brussels Airlines, til opprettholde landingsrettigheter På enkelte flyplasser med mettet trafikk. Kommisjonen avviste denne påstanden og hevdet at Europas tidsluketilordningssystem var fleksibelt nok og at unntakene var tilstrekkelige til å unngå disse katastrofale tyveriene økonomisk og miljømessig.

Regelen er at flyselskapet beholder 80 % av flyvningene det har fått landingsrettigheter for (og ruteplan) for å fortsette å bruke dem fra år til år. I begynnelsen av pandemiskrisen avskaffet Europa denne regelen før den gradvis brakte den tilbake: 50 % i vinter, 64 % i sommer. Dette ser ut til å være en overdrivelse for Lufthansa, Brussels Airlines og George Gilkenet. Kommisjonen, ifølge Belga, bekreftet at den 9. januar, for eksempel, “opererte Lufthansa-gruppen et antall flyvninger tilsvarende 61 % av 2019, til tross for krisen knyttet til Omicron-formelen.” “Du må bare selge billigere billetter for å fylle opp flyene dine” hånet han bråkete De Ryanairs beskytter, Michael O’Leary.







Hvert selskap kan ved force majeure bekrefte en klausul om ikke å bruke dysene, en slags sikkerhetsventil som kan gå så langt som å heve en eventuell flygekvote. Ifølge en kommisjonstjenestemann kan denne klausulen kreves ved reiserestriksjoner pålagt av et medlemsland, eller andre tiltak som har tilsvarende effekt, dersom helsemessige årsaker begrunner det. , for eksempel fremveksten av Omicron. I følge denne tjenestemannen, “er det ikke behov for tillatelse til å operere tomme fly.”

2021 på Brussel lufthavn: 64 % av oppmøtet i 2019

Antall passasjerer som passerte Brussel lufthavn i 2021 er bedre enn i 2020: 9,4 millioner passasjerer totalt (avganger og ankomster). Så det er 39 % bedre enn det var i 2020 (bare 6,7 millioner passasjerer), men fortsatt en tredjedel av (rekord)resultatet for 2019 mot: 26,4 millioner i 2019. Tallene er selvfølgelig pandemi-relaterte forskjeller: oppmøtet har vært lavere I løpet av første halvår (1,9 millioner) skjedde lettelser og gjenåpning av grenser i løpet av sommeren som har økt antall passasjer gjennom flyplassen (7,4 millioner i andre halvår).

“De 10 mest populære reisemålene var Madrid, Barcelona, ​​​​Lisboa, Milano, Istanbul, Roma, Malaga, Frankfurt, Tenerife og Alicante” flyplassdetaljer. De mest populære langdistansedestinasjonene er USA og De forente arabiske emirater. Vi vil imidlertid huske at lønnsomhetsgrensen for Brussel lufthavn er satt til 15 millioner passasjerer. Brussels Airport Company har sterk støtte, men den økonomiske situasjonen er kanskje ikke bærekraftig.

Heldigvis ble økningen i godstrafikk i 2021 (843 140 tonn, 30 % mer enn i 2020) bekreftet, «den sterkeste årlige veksten noensinne registrert av Brussel lufthavn, som dermed har blitt en av flyplassene som opplever den sterkeste veksten når det gjelder frakt. bind. i Europa “. Til slutt, for å adressere de utvilsomt lokalbefolkningen, spesifiserer flyplassen at antall flyvninger registrert i 2021 har sunket til 118 733, sammenlignet med 234 460 i 2019 (-49%) og sikrer at prosentandelen av overnattingsflyvninger (som var maksimum) ikke har økt. Men det blir ikke mindre heller, tydeligvis.