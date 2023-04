EU-kommisjonen ønsker å bekjempe IPTV

På vakt mot ideen om å endre gjeldende lov, foreslår EU-kommisjonen en verktøykasse for å bekjempe piratkopierte videresendinger. Det er ikke nok å berolige rettighetshavere som opplever seg sterkt urettmessig.

I januar i fjor lanserte EU-kommisjonen en oppfordring om bidrag for å fylle ut sin verktøykasse, som skal bekjempe IPTV. Flyttingen ble kaldt mottatt av rettighetshaverne, frustrert over mangelen på fremgang i utviklingen av den nye lovgivningen.

Som en påminnelse, i oktober 2022, ber en koalisjon av rettighetshavere kommisjonen om å endre gjeldende regler, og tvinger mellommenn til å deaktivere piratkopierte strømmer når de sender inn en klage. En ting kommisjonen avviser er frykten for at et slikt system skal være overdrevet. Derav opprettelsen av denne «verktøykassen», som gjør det mulig å hjelpe rettighetshaverne med å overholde eksisterende lovverk.

Anbefalinger …

Offisielt er rapporten fra EU-kommisjonen ennå ikke tilgjengelig. Den slippes først i begynnelsen av mai. Noen partier har imidlertid allerede lekket på nett, og alliansene til rettighetshaverne er etter all sannsynlighet ikke tilfredsstillende. I følge den første utgaven, mottatt Euroactive, satser kommisjonen på å oppgradere det eksisterende systemet. Konkret legger dette vekt på behandling av angreforespørsel, endring av ordre og frivillig samarbeid.

I forhold til å eliminere piratstrømmer anbefaler kommisjonen at mellommenn handler raskt for å minimere skader. Med andre ord må Internett-leverandører (ISP) og webverter samarbeide med rettighetshaverne. For eksempel ved å fremskynde varslings- og avlyttingsprosessen.

Samtidig oppfordrer EU-kommisjonen medlemslandene til å gi såkalte «dynamiske» påbud til rettighetshaverne. Det vil si at det grunnleggende forbudet kan utvides til andre nettsteder som ikke er målrettet av ordren, men som ulovlig videresender det samme programmet. Blant andre Storbritannia og Irland tilbyr allerede dette alternativet.

…men ingen forpliktelser

Til slutt informasjon fraEuroactive Selv uten forføyning oppfordrer kommisjonen alle mellommenn til å samarbeide. Forstå: De kan blokkere piratkopierte sendinger ved å være proaktive. Noen selskaper gir kreditt til dette spillet, men vi kan sitere Google. Nylig straffer giganten ved å deindeksere alle piratkopierte nettsteder så snart navnet deres vises i en rettsavgjørelse.

Pillen er imidlertid bitter for franchisetakere som forventet mer av denne rapporten. I en anonym rapport publisert til EuroactiveEn representant Live Content AllianceDette inkludererAudiovisuell koalisjon mot piratkopieringFremhever det haster med situasjonen og mangelen på realisme til EU-kommisjonen. «Anbefalingen om at effekten av anbefalingen skal evalueres etter tre år er helt i strid med situasjonens haster.»beklager det.



