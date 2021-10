EU og USA har kommet til enighet om importtariffer for stål og aluminium

Høytstående EU-handelsfunksjonærer fortalte på et møte lørdag at EU og USA har kommet til enighet om å løse tvisten om importavgifter på europeisk stål og aluminium. På G20-toppmøtet i Roma. Avtalen er ratifisert av EU-kommisjonen.

I 2018 innførte president Donald Trump toll på 25 % på importert stål og 10 % på aluminium. EU kjempet mot sine egne skatter på amerikanske produkter som Harley-Davidson-motorsykler, Levi Strauss-jeans og whisky.

EU har alltid fordømt disse tollsatsene og Joe Biden, som fulgte Donald Trump, ønsket å oppheve dem til tross for press fra den amerikanske metallurgiavdelingen. En løsning er tilgjengelig for øyeblikket.

I følge EUs handelskommissær Valdis Dombrovsky har Brussel og Washington bestemt seg for å suspendere handelsspørsmålet og starte et partnerskap.Global avtale for stabilt stål og aluminium“.

Hele avtalen vil bli avduket på søndag av USAs president Biden og kommisjonsleder Ursula van der Leyen.