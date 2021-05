EU tillater USA, Canada, Norge å delta i militærprogrammet | The Voice of America

Den europeiske unionen (EU) kunngjorde torsdag planer om å la USA, Canada og Norge bli med i sin “militære bevegelse”, og for første gang vil leiren tillate land utenfor medlemmene å delta i militære operasjoner.

Møtet med EUs forsvarsministre i Brussel godkjente en plan om å bli med i alliansen mellom de tre NATO-medlemslandene, som har som mål å få fart på troppene og utstyret rundt Europa.

Denne avgjørelsen er et tegn på behovet for å forbedre samarbeidet mellom EU og NATO. Den tyske forsvarsminister Annegret Gromb-Garnbauer sa at “å sikre at tropper kan krysse grenser i Europa er et veldig viktig spørsmål ikke bare for EU, men også for NATO.”

NATO har antydet at en slik militær operasjon er viktig i tilfelle en konfrontasjon med Russland.

EU-ministre diskuterte torsdag planer om å opprette et militært opplæringsprogram i Mosambik for å hjelpe lokalstyret med å bekjempe islamske ekstremister.

EUs utenrikspolitiske sjef Joseph Borel sa til reportere i Brussel at landets fremgang ble “mer og mer en bekymringssak”.

“Den mozambikanske regjeringen ber om hjelp, og vi vil prøve å sende et opplæringsoppdrag … for å kontrollere sikkerhetssituasjonen i Mosambik,” sa han.

Slikt arbeid kan begynne i andre halvdel av 2021, og EU vurderer om det kan forsyne Mosambikas militære med militært utstyr.