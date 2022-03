Eugene Parker, en banebrytende astronom, er død

NASA kunngjorde onsdag at den amerikanske astronomen Eugene Parker, en ekspert på solen og den første som forutså eksistensen av solvind, er død i en alder av 94 år.

Anerkjent for sine enestående egenskaper innen anvendt matematikk, ble han sett på som en av pionerene innen studiet av solfysikk, solen og dens struktur.

I 2018 ble han den første personen som deltok på publiseringen av en forskningsstudie som bar navnet hans.

«Jean Parker var en kjent skikkelse i vår disiplin«, Tirsdag gratulerte Angela Olindo, dekan ved fakultetet for fysikk ved University of Chicago, hennes morselskap, for å ha kunngjort hennes død.

«Hans syn på solen og solsystemet var mye tidligere enn sin tid«, la hun til.

Hans publikasjonsnotat, sendt inn i 1958, beskriver for første gang fenomenet solvind – den kontinuerlige strømmen av partikler fra solen – ved hjelp av avanserte beregninger. Ett funn ble først avvist.

«Den første anmelderen av artikkelen min sa: «Vel, jeg tror han burde dykke ned i dette emnet før han går til biblioteket og skriver en artikkel om det, fordi (publiseringen hans) er fullstendig tull»«, sa han i 2018.

Subramanian Chandrasekhar, direktør for Journal of Astronomy, den fremtidige nobelprisvinneren, bekreftet sine beregninger og bekreftet utgivelsen, hvis resultater ble bekreftet i 1962 ved direkte observasjoner av solvinden av en NASA-studie.

Forskere vet nå at solens vind blåser over alle planetene i solsystemet, beskytter dem mot farlig stråling og noen ganger forstyrrer kommunikasjonen på jorden.

Han er også skaperen av ideen.Nanoflammer«, Små utbrudd i solen forklarer varmen til solkoronaen, som er varmere enn overflaten.

Han ble dekorert flere ganger og var professor ved University of Chicago.

Parker-studien, som ble oppkalt i minnet hans, ble lansert i 2018, nærmet seg solen som ingen andre romfartøyer før og sendte forskere data om opprinnelsen til mange funn, spesielt romvær.

AFP