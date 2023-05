Eugene Schumacher, den første mannen som hviler på månen

I 1997 mistet Eugene livet etter en trafikkulykke der kona slapp uskadd. Kremert var hun en av hans tidligere elever. Caroline Borgo vil kjempe for å gi ham en unik skjebne. hun sa Hos NASA : «Dagen etter Jeans død den 19. juli, da jeg leste i morgenavisen at kroppen hans skulle kremeres, fikk jeg ideen om å gi Jean Schumacher månen som sitt siste hvilested.«

Han slet med å hente sine 28 gram aske og plassere dem ombord på NASAs Lunar Prospector-romfartøy.

Den 6. januar 1998 ble Schumachers aske sendt ut i verdensrommet, pakket inn i et messingfoliebånd med et bilde av Barringer Crater og et sitat fra «Romeo og Julie». Et år senere, etter at skipets primære oppdrag var fullført, ble det bevisst kastet Månens sydpol spredte Eugenes aske, der han lå i 24 år med utsikt over helvete på jorden.

Til dags dato er han fortsatt det eneste mennesket som har blitt kremert til månen, men det kan snart endre seg ettersom et amerikansk selskap forsøker å sende 120 kremasjoner til månen i mai 2023. Hvis raketten eksploderer, er dette kun en utsettelse.