Eunice-storm: Rødt varsel i Storbritannia, Irland, oransje i Frankrike, Nederland og Belgia

Tog kansellert, hæren klar til å stoppe: Et rødt varsel ble utstedt i Storbritannia i forkant av orkanen Eunice på fredag, den andre som krysset landet på 48 timer, “kan forårsake betydelig forstyrrelse på grunn av veldig sterk vind”. På den andre siden av kanalen er nord og nordvest i Frankrike satt i oransje beredskap på grunn av fare for sterk vind og sterke bølger når stormen passerer.

Det britiske meteorologiske byrået har utstedt et rødt varsel for vind på opptil 145 km/t utenfor kysten av Cornwall Point sørvest i England til Cardiff og Sør-Wales. Oransje advarsler har blitt sendt ut over hele Sør-England, inkludert London.

Denne stormen kan oppstå “Flygende rusk setter liv i fare”Fra “Skader på bygninger og hus med flygende tak og kuttede kraftledninger”, ifølge Meteorologisk kontor. Det kan også føre til forsinkelser eller kanselleringer av veier, tog, broer og busser, tog, båter og fly. En talsmann for jernbanenettverket sa at alle tog i Wales var kansellert fredag, med henvisning til sikkerhetshensyn for passasjerer og ansatte. “Selvfølgelig er militæret klare.”Statsminister Boris Johnson sa dette under et besøk til Royal Air Force-basen torsdag.

I Irland er det ventet vind på opptil 130 km/t fra torsdag til fredag, og det forventes flom ved høyvann.

Etterspurte plasser for glassinnvandrere

Det er ventet sterk vind utenfor kysten av Frankrike, spesielt på nordkysten fredag ​​ettermiddag, med vinder på opptil 140 km/t, sa Météo France. Myndighetene har bedt om utsettelse av risikable operasjoner og etterforskning før enhver tur, da stormen utgjør en risiko for å forstyrre luft- eller jernbanetrafikken lokalt og skade telefon- og elektriske nettverk. To gymsaler er gjort tilgjengelig for innvandrere i Dunkerque og en hangar i Galilea, mens mange kandidater til Storbritannia camper under farlige forhold i regionen.

Det er ingen kansellerte tog og fly i Nederland

De nederlandske jernbaneselskapene NS og ProRail begrenser togtilbudet fredag ​​morgen og trafikken vil bli stanset på grunn av Eunice-stormen fra klokken 14.00. Så det vil ikke være garantert nasjonal eller internasjonal trafikk fra klokken 14.00. “Sikkerhet for passasjerer og ansatte”. Sterk vind kan ha alvorlige konsekvenser for jernbanetrafikken. IRMs nederlandske selskap KNMI bestilte indeksen oransje frem til middag fredag ​​på grunn av uværet.

Det nederlandske flyselskapet KLM kansellerer 167 flyvninger på fredag. “Dette forklarer hvorfor vi har så lite aktivitet på Schiphol i morgen.”, forklarer KLM. I tillegg kan det ifølge KLM oppstå værforsinkelser.

150 km til sjøs

Innenlands har Royal Meteorological Agency plassert de vestlige Flandern, Øst-Flandern og Antwerpen under oransje advarsel og resten som gule. Forventet vind er som følger:

Strand: 120-150

Vest-Flandern: 100-140

Øst-Flandern: 100-130

Hynat: 90-120

Antwerpen: 100-130

Vallonsk og flamsk propan: 80-120

Nammur: 80-120

Limburg: 80-120

Kork: 80-120

Luxembourg: 80-110

– I enkelte områder er det nødvendig å ta hensyn til at skadene kan være omfattende og betydelige. Sirkulasjonen kan også bli alvorlig forstyrret, sier IRM.

Météo France sa i en uttalelse at stormen da vil bevege seg mot Danmark.