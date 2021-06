Euro 2020: Gareth Bale sier at Wales måltørke ikke er “en bar” mer enn å åpne spillere mot Switzerland Football News

Wales-kaptein Gareth Bale understreker at målet hans for landet hans er tørke “ikke en bar”, og at han fortsatt bidrar til laget på andre måter.

Robert Page leder først Wales i sin tredje store internasjonale – med sikte på å følge i fotsporene til Chris Coleman – med seriens første kamp mot Sveits i Baku lørdag.

Den 31 år gamle Bale, som sist scoret for landet sitt mot Kroatia i oktober 2019, har scoret fire mål i sine tidligere syv opptredener og sier at han er “ikke bekymret” for ikke å være på poengsummen de siste kampene.

“Ok, jeg har gjort hjelp, jeg bidrar fortsatt, jeg er ikke bekymret,” sa Bale på en pressekonferanse før kampen fredag.

Bale tror at hans retur til Tottenham på slutten av denne sesongen vil være til fordel for Wales ‘Euro 2020-kampanje



Da Ryan Giggs står overfor rettssak i England neste år, har Page, som påtar seg ansvaret for laget under turneringen, støttet Wales ‘alltid-keeper for å returnere til sitt land.

“Dette er ikke verdens ende. Han leverer mål hvis han ikke scorer,” sa Page.

Bilde:

Bale er Wales ‘ledende scorer gjennom tidene med 33 mål



“Hvis han ikke får poengsummen, er det viktig at han setter mål og gjør det.”

Bale er en av åtte overlevende fra Wales-troppen som nådde semifinalen i Euro for fem år siden, der de til slutt ble slått ut av vinnerne, Portugal, og sier at det burde være “forventninger” rundt siden som går inn i sommer . Konkurranse.

Real Madrid, som tilbrakte forrige sesong på utlån i Tottenham, har fått beskjed om at “dette er en kamp (ligner på Euro 2016)”.

“Det bør være forventninger bak 2016, men det er et annet lag og en annen konkurranse.”

Wales ‘to andre gruppe A-rivaler, Italia og Tyrkia, møttes i Roma fredag ​​kveld Italienerne vinner 3-0.

Wales-sjef Rob Page sier at det vil være en veldig stolt dag å lede landet hans til Euro 2020, og har gitt en oppdatering om Aaron Ramsays fitness



“Vi vet at det er et tøft lag å komme seg ut av,” sa Bale og la til at de to beste etterbehandlerne i hver gruppe og de fire beste etterbehandlerne gikk videre til 16-delsfinalen.

”De er alle tøffe lag å spille mot, men vi må velge en kamp om gangen.

“Vi er så glade for å være her og en dag borte. Som jeg alltid gjør, har jeg det bra og er klar til å gi 100 prosent til landet mitt.”

Juventus midtbanespiller Aaron Ramsay har fått hvile for oppvarmingen før to kamper mot Frankrike og Albania, med Juventus midtbanespiller på trening torsdag.

Bilde:

Wales-midtbanespilleren Aaron Ramsey har kun spilt i 19 av de 44 kampene de har spilt siden de kom til semifinalen i EM 2016.



Page sier imidlertid at han ikke er bekymret for den 30 år gamle Ramsay, som gikk glipp av alle fem finalene i den italienske klubbens Serie A-kampanje med treningsproblemer.

“Ikke noe problem med Aaron. Han trente ikke i går. Det har alltid vært en del av planen,” sa Page.

“Vi jobbet bakover fra Sveits. Aaron har alltid vært en del av denne prosessen.

“Han sa i går at han var på et bra sted, og det var gode nyheter for oss,” la han til.

