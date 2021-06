Euro 2020: Gareth Southgates England-lag kan ‘utløse’ konkurranse i livet Marcus Rashford | Fotballnyheter

Marcus Rashford mener Englands Euro 2020-tropp er full av spillere.

The Three Lions reiser til St George’s Park tirsdag ettermiddag for å fortsette forberedelsene til gruppe D-åpnere mot Kroatia på Wembley søndag ettermiddag.

Rashford var Englands kaptein og scoret det eneste målet i kampen Fra straffemerket i søndagens siste oppvarmingsseier mot Romania.

Med manager Gareth Southgate som har mange muligheter i angripende områder, gjenstår det å se om Manchester United starter frem mot Kroatia.













Men 22-åringen føler at konkurransen om plasseringer og kvaliteten i hele laget gjør at hver av de 26 spillerne valgt av Southgate kan spille en rolle i enhver seier.

“Ikke misforstå meg, alle vil være på det første XI-laget – men fra min erfaring med å delta i turneringer tror jeg at du trenger et lag,” sa han.

“Du må ha spillere som er i stand til å komme til forskjellige øyeblikk og gi den ekstra gnisten. Jeg tror laget vårt er over hele banen, så for å være ærlig (starter mot Kroatia) er det ikke foran meg.

“Vi drar dit som et lag som prøver å vinne en turnering. Enten du starter i første XI eller ikke, har du en større rolle hvis vi ønsker å vinne turneringen.













“Hvis du forventer at 11 spillere vinner syv kamper, er du skuffet – og du vil spille på kort sikt. Lagets innflytelse må brukes. Jeg er spent på å være ærlig, jeg ser frem til det.”

Kaptein Harry Kane sa Offisiell britisk podcast Dette teamet har den perfekte balansen mellom ungdom og erfaring, og Rashford gjenspeiler følelsene til hans medperspektiv.

“Vi har mange unge talentfulle spillere,” sa han.

“Så en blanding med noen få gamle spillere, de har spilt store kamper for sine klubber og har endelig hatt en flott karriere internasjonalt. Jeg tror vi har en god balanse.

“First Eleven er viktig, men ikke alle vil ende, fordi alle vil vinne et pokal.”