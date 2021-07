Euro 2020: Harry Kanes volleyball mot Rio Rio Ferdinand sier ‘debatt’

Ifølge Rio Ferdinand ville Harry Kane-volleyball mot Ukraina i Euro 2020-kvartfinalen i England ha vært ‘ekkelt’.

Kane gjorde en modig første gangs volley i andre omgang på Stadio-OL i Roma, da England slo motstanderne 4-0, men til tross for sin innsats gjorde Ukraines keeper Hori Bushsen en fantastisk reaksjonsredning.

Ferdinand og hans tidligere engelske cricketer Frank Lampard berømmet Kane for hans fangst, og sa at hans håp om å ta et så høyrisikoskudd skulle skyte i været.

Harry Kane tok en modig salve mot Ukraina, som Rio Ferdinand kalte ‘ekkelt’.

Frank Lampard sammenligner sin innsats med den praktfulle volley scoret av Marco van Boston (L)

Han sa: ‘Det hadde vært ekkelt hvis det hadde gjort det. Håper han hadde et spill før to kamper – tar han det? ‘

Kollega BBC-ekspert Lampard la til: ‘Du må være flittig med kvalitet, men dette (hans volleyball klokka 4-0) var hans van Boston-øyeblikk i ’88.’

Alan Shearer ga sine tanker om hvor viktig tillit er for en spiss og hvordan det ble i sitt første forsøk på Kane.

Kane scoret to ganger, inkludert denne tittelen, i Englands 4-0 Euro 2020 kvartfinaleseier

Han konkluderte: ‘Han hadde en lignende mulighet på slutten av første omgang i det tyske spillet, og vi snakket om han skulle slå den for første gang, men du ser en annen spiller.

‘En spiller med tillit, vi vet hva det betyr å sentrere fremover.’

England spiller mot Caspar Hullmund på Wembley onsdag kveld og har sjansen til å bestille plass til seg selv i finalen i turneringen.