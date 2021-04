Euro 2020: Hvem vil danne din 26-mann store Skottland-tropp til sommerens finale?

Steve Clark tar laget sitt til Alicante for en treningsleir før kampen

Når Euro 2020 skrider frem i horisonten, går spillerne tom for tid for å imponere Skottlands hovedtrener Steve Clark.

Mer enn halvparten av laget kan ha blitt blekket, men det er fortsatt ti nivåer, med mulighet for å legge til flere spillere ved å utvide størrelsen på UEFA-tillatte team fra 23 til 26.

Men hvem har allerede registrert plassen sin? Hvem venter spent på? Hvem kommer sent?

Hvems vesker er allerede fulle?

Dette er de beste valgene fra Skottland, de som har startet spillet etter Clarkes anklager og som har vært en del av troppen i sommer og tillot skade.

De spenner fra keepertrioen med åpenbare Premier League-stjerner Andy Robertson, Kieran Tyrney, Scott McDomine og John McCain, David Marshall, Craig Gordon og John McLaughlin, til nøkkelspillere som Stephen O’Donnell og Kenny McLean. .

Til tross for at han debuterte først i mars, ser Southamptons Che Adams også ut til å være i troppen nå, med tanke på hans manglende dybdefront og hans sterke oppvisning i den siste kvalifiseringsrunden til VM. Det samme gjelder Grand Honley.

Ryan Jack ville også vært med i dette volumet, men han ville blitt utelukket fra finalen hvis Rangers midtbane hadde pådratt seg en leggskade.

Så hva med resten?

Dette vil ta Clarks siste, utvidede 10 plasser på laget. Men hvem vil få dem?

Sheffield onsdag Liam Palmer Han har konsekvent vært på lagene og vil være hovedkandidat for O’Donnells glans i forsvarsrett. Nathan Patterson Hevdet sent, men den 19 år gamle Rangers-backen avsluttet sesongen tidlig med et brudd på regjeringen og ser ut til å savne det.

Det er mulig at Tyrney og McDomney kan spille som to av de tre midtstopperne, selv om Jacks skade betyr at hans sjanser for å spille på midtbanen er høye, og den tidligere er en mindre bekymringsskade.

Uansett er det mange sentrale naturforsvarere som kjemper for steder. Aberdeen Andrew Considine, Declan Gallagher Motherwell, Leeds kaptein Liam Cooper, Scott McKenna Nottingham Forest og Celtic Jack Henry Kontroversielle.

Når det gjelder prestasjonene hans på play-off-showet, er Gallagher sannsynligvis polær, men det var McKenna som fikk (begrenset) spilletid foran ham i den siste kvalifiseringsrunden for verdensmesterskapet. Gitt at Clark nå kan ta 26 spillere, kan begge gå, i tillegg til at et senter kan komme tilbake.

Midtbanesenteret er den klart sterkeste delen av Skottland, og spesielt mange fans skriker etter to unge sjanser – Chelsea Billy Gilmore Og David Turnbull Celtic. Ryan Gold Bedriftene han gjorde til Forens på et portugisisk høytflygende fly var et populært valg gitt.

Imidlertid, basert på bevis fra tidligere grupper, Sheffield United John Fleck Kan be om en plassering. Clark verdsetter ham veldig, og den skotske sjefen presser ikke på for det mest glamorøse alternativet.

Jacks skade kan åpne døren for en av de tre første. Gilmore er veldig lik i stil, men Turnbull og Gold har spilt flere kamper denne sesongen.

Forward-delen er uten tvil det mest tankevekkende stedet for Clark.

James Forrest Celtic kom tilbake i april etter fem måneder med skade, men fikk et mindre tilbakeslag etter det. Imidlertid krever hans track record absolutt at han blir inkludert hvis det er tilstrekkelig.

Utover det er det en brødkamp. Sheffield United Oli McBurney Sannsynligvis å være på laget, men han er nå ute med en skade, og etterlater minst ett sted for en spiss for å fylle Adams og Dykes.

Callum Patterson, Le Griffiths, Lawrence Schongland, Oliver Burke og Johnny Russell Alle har spilt under Clark, men kvalifiserte seg ikke i mars. Av dvalemodus Kevin Nisbet Var, men vant bare en hatt, og formhalen hans har gått fra første halvdel av sesongen.

Ingen har kommet med en overbevisende sak i denne forbindelse. Clarke kunne nøye seg med færre utenfor streikene, og gi ham muligheten til en annen midtbanespiller eller forsvarer?

Dette er avgjørelsen han må ta før han kaller laget sitt før fristen 1. juni. Men forutsatt at 16 plasser allerede er sikret, hvordan avslutter du laget? Gjør ditt valg nedenfor …