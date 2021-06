Euro 2020: Kan Wales Tottenham-trio forhindre skuffelse?

Ben Davis, Joe Rotten og Gareth Bale skal åpne Wales ‘EM-åpning mot Sveits

Hvis Wales skal ha seier ved EM i sommer, trenger de sikkert et stort bidrag fra sitt ‘walisiske mafia-lag’.

Gareth Bale, Ben Davis og Joe Roden tilbrakte forrige sesong sammen på Tottenham Hotspur og ga seg kallenavnet.

Trioen er essensiell for Robert Pays sides forventninger – og håper sommerkampanjen deres blir bedre enn klubbkampanjen, og går videre til lagstart i Baguio mot Sveits neste lørdag.

Forrige sesong skulle være en stor for Spurs, med Jose Mourinho som tok ansvaret og Paula kom tilbake som en del av et sesonglangt lån, med en strategi for å sende dem til neste nivå.

Ting fungerer ikke veldig bra. De ble sjuende, og 13-års Cup-tørke fortsatte. Mourinho fikk sparken og er ennå ikke erstattet.

Nå skal Bale – tilbake i Real Madrid, i hvert fall foreløpig – legge Davis og Roden bak seg en skuffende sesong.

De burde ha lite problemer med å gjøre det, ettersom de walisiske spillerne er stolte av å representere landet sitt.

Frankrikes verdensmesterskaps kaptein og Tottenham-keeper Hugo Loris gjorde en opptreden på en kjærlighet som i Nice tre møttes i en vennskap på onsdag – en 3-0 seier for gjestene.

“De walisiske spillerne satset mye på å bruke landtrøya,” sa han. “Den nasjonale trøya skaper ekstra motivasjon i dem.”

Gareth Bale ble den første walisiske spilleren som scoret 50 Premier League-mål siden Craig Bellamy i 2006 da han scoret et hat-trick mot Sheffield United i mai].

Mål, hjelpemidler, men ikke mange minutter

Klubbfans har ønsket tilbakekomsten av Tottenham-ikonet Bale i september i fjor.

Tallmessig gjorde han mer enn sitt. Han har scoret flere Premier League-mål (11) enn han har startet i Premier League-kamper (10).

Han er Spurs tredje høyeste målscorer, og hans tilstedeværelse på banen har skapt mer plass og mulighet for Harry Kane og Sør-Koreas sønn Hyung-min – Bale kunngjorde i mars at han var det fjerde medlemmet av Wales Mafia’s Cooperative.

Ofte var skaden, Bale i form og fikk nesten hele kampanjen. Så spørsmålet fra Spurs-fansen hele sesongen er, hvorfor spilte han ikke så mye?

Svaret til slutt er Mourinho.

Med den firtidige Champions League-vinneren som satt på benken for kampen etter kampen, så det ut til at manager aldri stole fullt på Pele, ofte valgte han det ekstra defensive feltet til Lucas Maura, Eric Lamela eller Steven Bergwig.

Etter Arsenal Spurs ‘2-1-derby nederlag i mars, ble Bale en sterk tilhenger av Mourinho, og spilte utrettelig på slutten av kampanjen etter at manageren ble sagt opp.

Han har scoret 16 ganger denne sesongen og endte på en bedre målfrekvens per minutt enn andre Premier League-spillere, og i gjennomsnitt 83,9 hvert minutt.

“Det er alt jeg spilte. Jeg vet det. Jeg tror mange vet det,” sa Bale.

“Det er bare spilletid. Når jeg fikk muligheten til å spille og få min virkelige Premier League-trening, følte jeg naturlig at formen min ville komme tilbake og jeg begynte å score.

“Det er ingen overraskelse for meg, det må bare skje.”

Etter avgangen til Zinedine Zidane og utnevnelsen av Carlo Ancelotti i Real Madrid, var Bale usikker på fremtiden, kanskje tilbrakte det siste året av kontrakten i Bernabeu.

Tilbake til Spurs – han legger fortsatt ut på sosiale medier om Pele, det er mulig at han er deres spiller. Selv om hans agent forkastet ryktet, utelukket han ikke helt å trekke seg.

Bale sa at det ville være “forvirrende” hvis han avslørte sine fremtidige planer, og la til at han ville snakke med Real Madrids nye sjef når euroene var over.

“Jeg vet at Carlo Ancelotti er en god manager,” la Bale til.

“Jeg oppfører meg bra med ham, for oss tidligere var det noen gode tider. Han kom tilbake til Real matrittukkut, han er en flott fyr.

“Vi hadde en flott tid sammen i Real Madrid, og jeg håper han vil være fantastisk der.

“Men jeg er fortsatt på samme båt. Jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg fokuserer nå på produktet vårt, hva som skal skje i euro. Jeg vil bestille resten.”

Joe Rotten: Wales-forsvarer lærer av ‘tøft’ Tottenham-trinn

Overraskende mangel på utseende

Tottenhams siste walisiske signatur, verge Rodan, trening og tillatelse – Wales og spilte hvert minutt av euroen, som er hans betydning for nasjonalsiden.

M 11 millioner fra oktober i fjor til Swansea City på overføringsfristens dag med å signere Rodan sammen for fremtiden, bare 14 opptredener i alle konkurranser for hans nye klubb gjorde det ikke.

Det ville ikke være sjokkerende nyheter i ansiktet – Rodan Carbo var bundet med trofeet i trofeet og ble ikke valgt i Europa League-troppen – men hans største tidsmangel i en kampanje kom da Spurs forsvar var deres største problem så langt , da de ikke klarte å etablere en pålitelig, førstevalgslink.

Roden har mistet støtten under midlertidig sjef Ryan Mason, men tror den intens-romantiske behandlingen han fikk fra Mourinho vil hjelpe ham å etablere seg i Tottenham i fremtidige sesonger.

“Jeg følte at han gjorde dette mot meg av en grunn,” sa Roden da han ble spurt om Mourinhos tilnærming.

“Det var et tøft år, oppturer og nedturer, men jeg trodde han taklet meg bra.

“Det har gjort meg bedre og mentalt, og det vil være til nytte for deg når du utvikler deg.

“Alle liker definitivt å spille, men noen ganger går det ikke slik.

“Du må ta det selv, fortsette, og på slutten av det vil du få belønningene dine.”

Roden føler at trening med spillere som Kane har forbedret spillet mer enn de vanlige minuttene i mesterskapet.

“Hver spiller vil spille flere minutter,” sa han.

“Men jeg må trene hver dag og jobbe hardt med noen av de beste spillerne. Jeg hadde åtte måneders erfaring med å trene med Tottenham-spillere.

“De beste spillerne trent individuelt forbedrer deg selv som spiller.

“Harry er en av de beste spissene i verden. Men det er ikke bare Harry – det er mange gode spillere i Tottenham-troppen.

“Å gå inn i dette miljøet vil forbedre enhver spiller, og det er veldig bra å få en følelse av det.”

Ben Davis slutter seg til Tottenham i 2014 på en overgangsavtale for Gilfi Sigurdsson

En Spurs-fremtid i den nye stillingen?

For Davis, som en viss Tottenham-spiss, er den syvende sesongen i klubben over.

Mens Kanes ønske om å forlate er godt dokumentert, kan Davis være innstilt på en nivåendring hos Spurs i stedet for å bytte klubb.

Davis har tidligere tilbudt ham en alternativ måte å angripe venstrebackback-alternativer som Sergio Recuilon og Danny Rose, men landslagssjefen hans sier at hans dager kan være over som hele laget eller vingback.

28-åringen, høyt respektert av morinho, Ryan ceceknan rekuyilon og en vingback eller back i nær fremtid vil neppe konkurrere om rollen, og deretter knipset hans fremtid vil sannsynligvis være på venstre side.

Han spilte for Wales i den siste Euro-pre-Euro-vennskapet mot Albania, var da midtstopper i både tre og deretter fire, og har spilt tungt i den posisjonen for klubben sin.

Wales midlertidige manager Robert Page, som møter Tyrkia og Italia etter lørdagens kamp mot Sveits, mener det kan være en bedre posisjon for Davis.

“Han kan spille i en back-firer og kan spille midtstopp i venstre sentrum, han kan spille venstreback, han kan spille venstreback, og han kan spille venstre-tredje i den tredje,” sa han til BBC Sport Wales.

“Jeg liker ham til venstre for en trio. Selv når vi spiller en firer får vi ham noen ganger på den venstre siden.

“Jeg tror det er hans kvalitet på ballen, han er en god forsvarer, leser stykket og en god kontakt, så han gjør mye for å velge fra boksene.”