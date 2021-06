Euro 2020: Kjendiser roser England for å ha slått Tyskland 2-0 på Wembley | UK News

Fans, fotballlegender, kjendiser og politikere har hyllet England-troppen etter 2-0 Euro 2020-seieren over Tyskland på Wembley.

Rahim Sterling Og Harry KaneMålene var nok til å se England inn i kvartfinalen tirsdag kveld.

Nå tre løver Møt Ukraina på de siste åtte Lørdag i Roma.

Da det brøt ut på Wembley, gikk fan-soner, puber og barer vilt ut i skogen med jubel fra tilhengere opp og nedover landet.

Euro-hit var på forsiden av hver avis, og tok fans til sosiale medier for å dele gleden.

Statsminister Boris Johnson Kane twitret et bilde som gjenspeilte målfeiringen og sa: “England har det bra, vi er alle bak deg, ta det hjem!”

Den tyske ambassadøren i Storbritannia Andreas Michaels beskrev det også som en “veldig fortjent seier” og erkjente: “Vi må bygge et nytt team.”

Gratulerer UK. Mest fortjent til suksess. Gratulerer til deg med denne kampen. Vi må bygge et nytt team. Denne store kampen mellom 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 og mellom fortsetter. pic.twitter.com/PzCAEV6N7C – Andreas Michelis (GermanAmbUK) 29. juni 2021

Duke og Hertuginne av Cambridge, De som var i mengden med prins George, roste lagets “utrolige ytelse”.

Sammen med det var det andre kjente ansikter David Beckham Og sangeren Ed Sheeran feirer hverandre på heltid.

Rapper Storm Det var nær Wembleys Boxpark, filmet hoppende rundt og danset etter seieren.

Tidligere England-stjerne Wayne Rooney På Instagram la han og sønnen ut et bilde av seg selv iført en britisk skjorte med ordene “Get in. Well done lots”.

Gary Linker tvitret et bilde av målscorer Sterling og sa “Jeg er stolt av landet” og uttrykket “Tyskerne vil alltid vinne” og “slappe av i fred”.

Komikerne David Badiel og Frank Skinner, som først sang hymnen Three Lions på Euro 1996, tok en selfie i mengden med “It’s …”

Tirsdag kvelds mål kom ikke før i andre omgang, da Sterling scoret det tredje målet på fire kamper og gikk i underkant av 10 minutter kort fra et innlegg fra Kane Jack Graylishi.

Kapteinen sa om seieren: “En fantastisk dag – et fantastisk spill.

“Å lytte til Wembley som dette er et øyeblikk som ingen av oss noen gang vil glemme.”

Manager Gareth Southgates feiringer var kortvarige, sa han i et intervju etter kamp: “Jeg måtte si til dem – jeg er en festbooper, for hvis vi ikke skal bruke det på lørdag, teller det ikke” hva som helst.”

England 2-0 Tyskland! For en dag og fans er utrolige pic.twitter.com/nbWPZ8Dsmc – Jack Graylish (ack Jack Greelish) 29. juni 2021

Det var Englands andre seierskamp i EM, fem år etter Islands 2-1-nederlag i 16-delsfinalen.

Med land som Frankrike, Nederland og europeiske mestere Portugal allerede eliminert, er dette den beste sjansen for England å vinne en stor kamp siden 1966.