Euro 2020: Krisetid for Spania, og bygging av Portugal mot Frankrike – lenge leve! | Fotball

Dette “gir ingen mening” for Østerrikes sammenstøt med Italia de siste 16 årene. Euro 2020 Alpintreneren foreslo flytting i kommentarer utgitt onsdag, ettersom fans fra begge sider ikke kunne fly dit i London på lørdag.

24-lagsturneringen foregår i forskjellige land på kontinentet, hver med sine egne koronavirus-reisebegrensninger og sosio-fjernregler som regulerer hvor mange tilskuere som kan delta i turneringen.

I Storbritannia, hvor antall koronavirus tilfeller øker på grunn av spredningen av den svært smittsomme delta-varianten, er det et 10-dagers isolasjonskrav for nyankomne, noe som gjør det umulig for fans i Italia og Østerrike å delta på siste 16 kamper lørdag. .

“Når ting står, vil det ikke være noen østerrikske fans på banen – eller italienere. Det gir ingen mening for meg å spille i London,” sa landstrener Franco Fota til Østerrikes avis Klein Jeetung.

Selv om det er naturlig for et kraftverk som Italia å lage en knockout-etappe, er dette første gang for Østerrike, som ikke en gang har vunnet en eneste kamp i Euro så langt. Fraværet av deres første opptreden i de siste 16 årene er spesielt trist for østerrikske supportere.

“Vi fraråder på det sterkeste å reise til andre rundekamp mot Italia på Wembley 26. juni 2021!” Det østerrikske utenriksdepartementet advarte på sin nettside.

Foda oppfordret UTA-arrangørene til å gripe inn.

“Jeg håper vi kan finne en løsning for fansens skyld. Å endre arena er et alternativ. Jeg håper så mange fans som mulig kan bli med. Det er mitt inderlige ønske,” sa han.